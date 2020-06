Migránsok - Szlovénia megerősíti őrségét Horvátországgal közös határán

2020. június 2. 17:49

Szlovénia keddtől szigorúbban ellenőrzi Horvátországgal közös határát és további ezer rendőrrel erősíti meg erőit - írta a Delo című szlovén napilap.

Joze Senica megbízott rendőrfőkapitány szerint erre azért van szükség, mert az elmúlt két hétben nőtt az illegálisan érkező bevándorlók száma a balkáni útvonalon és ezzel együtt a migrációs nyomás is a szlovén határokon.



Szavai szerint az év elején Görögország több ezer migránst költöztetett át a szigetekről a szárazföldre, Szerbia és Bosznia-Hercegovina pedig nem korlátozza az illegális bevándorlók mozgását.



"Ez további nyomást gyakorol a migránsokra, és felbátorítja őket arra, hogy tovább jöjjenek Szlovéniába" - hangsúlyozta.



Hozzátette: az elmúlt napokban a hatóságok több tucat olyan határsértőt tartóztattak fel, akik Szlovénián keresztül próbáltak meg Olaszországba jutni. Csak az elmúlt két hétben 220 főt - mondta.



Eközben az Index.hr horvát internetes hírportál arról írt: erősödik a migrációs nyomás a boszniai-horvát határon. Egyre több illegális bevándorló érkezik a horvát határhoz közeli, boszniai Bihac körzetébe, ahol a legtöbb migráns tartózkodik.



Ale Siljdedic a boszniai Una-szana megyei rendőrkapitányság szóvivője a sajtónak úgy nyilatkozott: amióta az elmúlt egy hétben újraindult a tömegközlekedés - amelyet a koronavírus-járvány miatt állítottak le korábban -, naponta 100-150 migráns érkezik az ország más területéről busszal, főleg Bihacra.



Ez a város már zsúfolásig megtelt az illegális bevándorlókkal, a befogadóközpontok tele vannak, ezért a migránsok a parkokban és romos épületekben vertek tábort - írta a portál.



A legfrissebb információk szerint jelenleg valamivel több mint hétezer migráns torlódott fel a nyugat-balkáni országban.



A Görögországból Észak-Macedónián, Szerbián, Horvátországon és Szlovénián át Közép-Európa más országaiba vezető, korábbi balkáni migrációs útvonal (amely egy ideig Magyarországon is keresztülhaladt) 2016-os "lezárása" óta a menedékkérők más útvonalon - Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia érintésével - próbálnak eljutni Nyugat-Európába. Mára Észak-Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik útlevéllel és megfelelő vízummal rendelkeznek, vagy az adott országban akarnak menedéket kérni.

