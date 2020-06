USA - Joe Biden bírálja Trumpot, törvényt sürget a rendőri erőszak ellen

2020. június 2. 19:33

Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje szerdán, Philadelphiában mondott beszédében bírálta Donald Trump amerikai elnököt, és törvényt sürgetett a rendőri erőszak ellen.

Biden június 2-án - AFP

A Minneapolisban durva rendőri intézkedés során meghalt afroamerikai George Floyd miatt kirobbant tüntetéssorozat történéseit és hátterét vizsgálva, Biden különösen bírálta az elnököt, mert hétfőn a Fehér Ház melletti Szent János templomnál Bibliával a kezében jelent meg.



"A magamutogatás fontosabbá vált, mint a nemzet, amelyet vezet" - fogalmazott a demokraták várható elnökjelöltje, és azt hangoztatta, hogy "az amerikai nemzet lelkéért folyik a küzdelem".



A philadelphiai városházán mondott beszédben Joe Biden hangsúlyozta, hogy eljött az idő a szembenézésre "a rendszerszerű rasszizmussal és a mélyen gyökeredző gazdasági egyenlőtlenségekkel".



Leszögezte, hogy ez ügyben az Egyesült Államok nem várhat a novemberi elnökválasztásokig, a kongresszusnak már most cselekednie kell.



"Nincs több bocsánat, nincs több halogatás" - mondta, és arra szólította fel a törvényhozókat, hogy már ebben a hónapban cselekedjenek. A demokrata párti politikus "valódi rendőrségi reformot" sürgetett, amley törvényben tiltaná a fojtófogás alkalmazását a rendőröknek. Név szerint is felszólította Mitch McConnellt, a szenátus republikánus többségének vezetőjét egy olyan törvény elfogadtatására, amely a rendőrségi reformot követelők aggodalmait orvosolja. Megismételte a napokban már említett ígéretét, miszerint létrehozna egy rendőrséget ellenőrző országos bizottságot is. Utalva Donald Trump hétfői rövid nyilatkozatára, a demokraták várható elnökjelöltje kifejtette, hogy elnökként "senki sem cselekszik mindig helyesen".



"És én sem fogok" - fogalmazott, és azt ígérte, hogy elnökként ő nem játszik rá "a félelemre és a megosztottságra", és nem kívánja "szítani a gyűlölet tüzét" sem.



Biden beszéde közben a Nemzeti Gárda körbevette a philadelphiai városháza épületét, és a belvárosban érzékelhető volt a gárda és a rendőrök erőteljes jelenléte. Philadelphia egyike azon amerikai nagyvárosoknak, ahol a tüntetések erőszakkal és vandalizmussal párosultak.



Bírálta hétfői beszéde és templomi látogatása miatt Donald Trumpot Nancy Pelosi, a szövetségi képviselőház demokrata párti elnöke is. Sajtókonferenciáján azt hangoztatta, hogy egy elnöknek a megbékélés elősegítése a feladata. Pelosi - utalva arra, hogy Trump hétfőn Bibliát tartott a kezében a Szent János templom előtt - felolvasott a Bibliából, mégpedig megbékélésre vonatkozó intelmeket. A házelnök elmondta: a képviselőház "nagyon rövid időn belül" foglalkozni fog a rendőrség rasszista profilírozási gyakorlatával.



Közben kedden megtörtént az első szövetségi vádemelés egy minneapolisi erőszakos tüntető ügyében. A szövetségi bíróságnak átadott dokumentumok szerint a 28 éves Matthew Lee Rupert több mint 500 kilométert utazott Illinois államból Minneapolisba azzal a szándékkal, hogy a tüntetők közé vegyült erőszakos elemekhez csatlakozzék.

A bizonyítékok mellé a nyomozó hatóságok csatolták azokat a május 29-i tüntetéseken készült videofelvételeket is, amelyeken Rupert látszik robbanóanyaggal a kezében, másokat is bátorítva az erőszakra.



A férfi ügyében a kormányzat emelt vádat, mivel egyik tagállamból ment a másikba, és a törvények ilyen esetben a szövetségi kormányzati szerveknek adják meg a lehetőséget a vádemelésre.



