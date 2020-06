KINCS: előremutató a magyar családi adókedvezmény-rendszer

2020. június 2. 21:27

Előremutatónak nevezte a családi adókedvezmény-rendszert Molnár Balázs, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) stratégiai elnökhelyettese az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában.

Molnár Balázs - Kopp Mária Intézet

Felidézte, 2011-ben indult a családi adózás, 2014-ben módosították, hogy az alacsonyabb jövedelműek is élni tudjanak azzal. Az elmúlt években duplájára emelkedett a kétgyermekesek családi adókedvezménye.



Kiemelte: a családi adókedvezmény rendszere 2011 és 2019 között 2250 milliárd forintot hagyott a családoknál.



Ez fontos eleme a fogyasztási növekménynek is - tette hozzá.



Molnár Balázs beszélt arról is, hogy az egykulcsos adórendszer is nagy segítség a magyar családoknak.

MTI