Dömötör: Témakörönként mutatja be a kormány az új nemzeti konzultációt

2020. június 3. 15:35

A kormány az elmúlt napokban véglegesítette az új nemzeti konzultáció kérdőívét, szerdától pedig témakörönként be is fogja mutatni azt – jelentette be Dömötör Csaba a HírTV Magyarország élőben című műsorának keddi adásában.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárának közlése szerint a témakörök érinteni fogják az egészségügyi védekezést, a gazdasági lépéseket és szó esik a migrációs összefüggésekről is.

Attól, hogy járvány van, az még nem jelenti azt, hogy a migrációs kérdés lekerült volna a napirendről, ezek a folyamatok egymás erősítik, így együttesen kell ezekben az ügyekben helytállni – hívta fel rá a figyelmet Dömötör Csaba.

Földi-Kovács Andrea felvetésére, hogy az ellenzék folyamatosan kritizálja a nemzeti konzultáció intézményét, az államtitkár elmondta, megszokhattuk az, hogy amikor a kormány bejelent egy konzultációt, akkor az ellenzéki pártok annak nekitámadnak, pedig jól tudják, hogy a nemzeti konzultáció egy nagyon jó módja a párbeszédnek.

Emlékeztetett, a DK a minimálbérről tartott konzultációt 2020 február elején, a Párbeszéd „valódi” klímakonzultációt indított, az MSZP a Mi Európánk néven indított konzultációt, az LMP a kivándorlásról indított konzultációt, a Jobbik – amelynek frakcióvezetője a parlamentben kikelt az új nemzeti konzultáció ellen – 4,2 millió háztartásba juttatott el kérdőívet, a fővárosi SZMSZ-ben is nyilvános utalás van arra, hogy szeretnének ezzel a lehetőséggel élni.

Valójában ők is nagyon tudják, hogy a konzultáció nagyon jó lehetőség arra, hogy meghalljuk az emberek hangját és ki tudjunk állni a közös döntések mellett – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy a jövő évi költségvetésben, mi szükség van az önkormányzatok szolidaritási adójának, illetve a gépjárműadójának a fenntartására, Dömötör Csaba elmondta, az a kormány alapelve, hogy a válságkezelésből mindenkinek, az önkormányzatoknak is ki kell venniük a részüket.

Miközben a bérekre vonatkozó normatív támogatást megkapják, több helyen elbocsájtásokba kezdtek, vagy béreket csökkentettek – mutatott rá a politikus.

A teljes beszélgetés visszanézhető a Hír TV weboldalára kattintva.

HírTV