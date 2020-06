Trianon 100 - Sepsiszentgyörgyön ünnepel a Calea Neamului Egyesület

2020. június 3. 16:50

Sepsiszentgyörgyön ünnepli a trianoni döntés centenáriumát az Úzvölgyi katonatemetőben szervezett akciói által elhíresült nacionalista Calea Neamului (A nemzet útja) Egyesület.

Az egyesület Facebook-oldalán közölte, hogy Sepsiszentgyörgy központjában, a rövid időre Moldvát és Erdélyt is elfoglaló Vitéz Mihály havasalföldi vajda lovasszobra előtt verses, zenés műsorral ünneplik meg csütörtökön délután 14 órától a trianoni békeszerződés centenáriumát.

"Sepsiszentgyörgyre megyünk június negyedikén, oda, ahol a magyar irredentizmus máig nem ismeri el a trianoni döntést, nem ismeri el, hogy Erdély román föld" - áll a bejelentésben.

Mihai Tirnoveanu, a nacionalista egyesület elnöke személyes Facebook-oldalán három másik egyesületet is megjelölt, amelyek már jelezték, hogy csatlakoznak a megmozduláshoz. Közölte: a sepsiszentgyörgyi rendezvényt közös lakmározás követi egy "mesés helyen".

Személyes oldalán az egyesület vezetője azt is kifejtette: azért nem Brassóban, Craiován vagy Galacon ünnepelnek, mert ezekben a városokban "a magyar irredenta erők nem kérnek területi autonómiát". Úgy vélte: Sepsiszentgyörgyön kell megértetni az emberekkel, "hogy Erdély román föld, hogy Hargita és Kovászna megye a román nemzetállam része, melyben a román az egyetlen hivatalos nyelv". Azt is hozzátette: azért lobogtatják Sepsiszentgyörgyön a román zászlót december elsején, az Erdély és Románia egyesülését kimondó gyulafehérvári nyilatkozat évfordulóján, vagy január 24-én, Moldva és Havasalföld egyesülésének ünnepén, és Trianon ünnepén is, mert itt mások gyászlobogókat vagy Magyarország zászlaját lengetik. "Itt van szükség a román identitás kinyilvánítására, mert ezt az identitást itt vonják kétségbe, itt akarják eltörölni" - jelentette ki az egyesületi vezető.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a Maszol.ro portálnak adott nyilatkozatában nyugalomra intette a székelyföldi város lakóit. Elmondta: kulturális eseményt jelentettek be a szervezők, amelyet az önkormányzatnak nem kell engedélyeznie. A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben kiadott miniszteri rendelet szerint azonban a szabadtéri kulturális rendezvények szervezőinek egy járványtani stratégiát is be kell mutatniuk.

A polgármester szerint Mihai Tirnoveanu szerdán bemutatta ezt a stratégiát az önkormányzatnak, illetve az engedélyezési bizottságban részt vevő csendőrség és rendőrség képviselőinek. Ezt továbbküldték a Kovászna megyei tisztiorvosnak véleményezésre, és ez alapján döntenek az engedélyezésről.

"Kezeljük ugyanazzal a nyugalommal és önbizalommal ezt a megnyilvánulást, mint amikor december elsején provokátorok érkeznek a városba. Mindig legyen szem előtt, hogy ezek jönnek és hazamennek, de mi itt kell maradjunk" - fogalmazta meg sepsiszentgyörgyiekhez intézett felhívásában Antal Árpád polgármester.

A Brassóban élő Mihai Tirnoveanu által képviselt Calea Neamului román nacionalista szervezet évek óta a székelyföldi városokban ünnepli a román nemzeti ünnepeket. Ez az egyesület volt az egyik szervezője a hősök napja alkalmából tavaly és idén tartott úzvölgyi rendezvényeknek. Az általa és partnerei által mozgósított többezres tömeg tavaly június 6-án erőszakkal hatolt be az úzvölgyi katonatemetőbe, melyet a székelyföldiek élő lánccal próbáltak megvédeni.

