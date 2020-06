Trianon 100 - LMP: a magyar nemzet egy és bonthatatlan

2020. június 4. 16:15

Az LMP szerint a magyar nemzet egy és bonthatatlan, és bár a trianoni tragédiát most feloldani nem lehet, emlékezni tudunk rá.

Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a magyar nemzet egy és bonthatatlan száz évvel a "gyalázatos trianoni békediktátum" aláírását követően is.

Kiemelte: közös örökség és közös jövő a Kárpát-medence, de súlyos hibát követ el az, aki azt mondja, csak a jövőbe kell tekinteni. A trianoni döntés olyan tragédia, ami mindig velünk lesz - mondta.

Hozzátette: egy évszázad múltán is az elcsatolt országrészekben a magyar közösségek megmutatták, hogy akarnak és tudnak is magyarként megmaradni számos megpróbáltatás ellenére. Ugyanakkor több államban is politikai támadásnak vannak kitéve az ottani magyar közösségek, ami elfogadhatatlan.

Az LMP-s politikus szintén elfogadhatatlannak nevezte, hogy küzdeniük kell a magyar közösségeknek, hogy megkapják azokat a jogokat, amelyek megilletik őket. Nem nézhetjük tétlenül azt sem, hogy a magyarlakta régiók hátrányt szenvednek fejlesztéspolitikai szempontból is - fűzte hozzá.

A legpozitívabb példának a közös cselekvésre Keresztes László Lóránt a Székely Nemzeti Tanács által elindított európai polgári kezdeményezést hozta fel. Kitért arra is: jó okuk van bízni abban, hogy júliustól folytatódhat az aláírásgyűjtés és lehetőség nyílik arra, hogy jogi értelemben is érvényes lehessen a kezdeményezés.

Ez a nemzeti együttműködés és összefogás viszont egész Európa számára példát mutathat - hangsúlyozta, fontosnak nevezve, hogy anyaországi viszonylatban a nemzetpolitika ne lehessen pártpolitikai csatározások tárgya.

Ungár Péter (LMP) arról beszélt, hogy Trianon "velünk van" mindennap. Rámutatott: az európai uniós tagság önmagában nem oldja fel a trianoni traumát. Jelenleg jogi autonómiája pont annak a határon túli magyar közösségnek van, aminek a többségi társadalma nem tartozik az unióhoz.

A trianoni tragédiát nem tudjuk most feloldani, de emlékezni tudunk rá, és ezzel már az első lépést megtettük a nemzeti konszenzus felé - összegzett.

A trianoni békediktátum egy igazságtalan és olyan rossz béke volt, ami nem is tudott békét garantálni a régióknak, egyúttal geopolitikai tragédiát eredményezett - mondta. Hozzátette, a tanulság az, hogy a nagyhatalmak Magyarországgal szemben bármikor eljárhatnak, és Magyarország csak magára számíthat a világpolitikában.

MTI