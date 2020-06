Kovács Zoltán: elfogult az EUObserver Romaellenes gyűlöletet vizionáló cikke

2020. június 5. 08:34

Az EUObserver oldalán Romaellenes gyűlölet Budapest utcáin címmel megjelent véleménycikk opportunista, elfogult és "túlságosan is ismerős" - jelentette ki Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az EUObserver című brüsszeli hírportálon pénteken megjelent írásában.

Leszögezte: szerdán az EUObserver oldalán az említett címmel megjelent véleménycikkben Jacqueline Bhabha és Margareta Matache egy nemrégiben szélsőjobboldali radikálisok által vezetett tiltakozást használt fel arra, hogy Magyarországot olyan helynek írja le, ahol "a neofasiszta aktivisták gyűlölettel teli erőszakja a magyar politikai vezetők bűnrészességére épül", olyan vezetőkére, mint Orbán Viktor miniszterelnök, aki a "rasszista gyűlöletbeszéd arzenáljával" büszkélkedhet.

Kovács Zoltán kijelentette: a szerzőpáros cikke opportunista, elfogult és "túlságosan is ismerős".



"Most, hogy úgy tűnik, sikerült felülkerekedni a koronavírus-járvány legrosszabb stádiumán, és a liberális kritikusok kórusának szüneteltetnie kell kampányát a miniszterelnök állítólagos diktatórikus hatalommegragadása ellen, természetesen kellett valami más, ami miatt támadni lehet őt. És erre egy elítélendő, szélsőjobboldali radikális csoport tiltakozása tökéletes alkalmat kínál" - fogalmazott.



Nyilvánvalónak nevezte, hogy szándékuk ezzel az, hogy meggyőzzék az olvasókat az Orbán-kormány felelősségéről a radikális jobboldalért és annak romaellenes retorikáért.



Kiemelte, a "szakértők" írásainak gyakran a legérdekesebb részei éppen azok a részek, amelyeket észrevehetően kihagynak munkáikból. Olyan tények, amelyek aláássák vagy ellentétesek politikai indíttatású érveikkel.



A cikk igaztalanul állította, hogy "egyetlen nemzeti vagy EU-vezető sem ítélte el nyilvánosan az erőszakos gyűlöletbeszéd agresszív és nyílt terjesztését Magyarország fővárosában", ugyanis Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter elítélte a tiltakozást. A miniszter kijelentette: "nincsen olyan, hogy cigánybűnözés, mivel a bűnözésnek nincs etnikuma" - emlékeztetett.



Az államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a szerzőpáros fontos részleteket hagyott figyelmen kívül az Orbán-kormány 2010 óta folytatott romapolitikájában. Kifejtette, hogy a 2008-ban és 2009-ben történt tragédiák után, amikor szélsőségesek egy csoportja gyűlölettől fűtve megölt ártatlan roma állampolgárokat, az Orbán-kormány volt az, amely a miniszterelnök javaslatára döntött egy megsegítő csomag létrehozásáról az áldozatok számára.



2013-ban a bíróság háromszoros életfogytiglan és 13 év büntetést szabott ki, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül a negyedrendű vádlottra - írta Kovács Zoltán.



Beszámolt arról is, hogy nem sokkal a 2010-es megválasztását követően az Orbán-kormány betiltotta a roma közösségeket megfélemlítő félkatonai szervezeteket, köztük a szélsőjobboldali és radikális Jobbik párt hírhedt Magyar Gárda mozgalmát.



Ugyanannak a Jobbiknak, amelyet most a magyar liberális ellenzék tárt karokkal fogad és lép könnyedén túl rasszista múltján a nemzetközi sajtóval karöltve - tette hozzá.



Tájékoztatása szerint Magyarország új alaptörvényében a kormány bevezette a gyűlöletbeszéd legátfogóbb szabályozását, betiltva a közösségekre és az egyénekre irányuló gyűlöletbeszédet is.



Ugyanebben az időszakban a Fidesz által vezetett parlament sarkalatos törvényeket fogadott el, amelyek megemelték a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletkeltés büntetési tételeit - írta.



A korai lemorzsolódás elleni küzdelem érdekében a magyar kormány bevezette a kötelező óvodai látogatást, aminek hatására a roma gyermekek beiratkozási aránya 79 százalékra emelkedett. A rászoruló gyerekeknek rendszeres ingyenes étkezést és tankönyveket is kapnak. A roma történelemről és kultúráról szóló órákat a nemzeti tanterv részévé tették - közölte.



Járóka Lívia, az Európai Parlament alelnöke az első roma nő, akit valaha ebbe a tisztségbe választottak a Fidesz-KDNP jelöltjeként - emelte ki.



"Persze, az olvasók sajnos ilyen, nem elhanyagolható részleteket soha nem fognak hallani olyan tudósítóktól, mint Bhabha és Matache, mert nem illenek a saját Orbán-ellenes kommunikációjukba" - írta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.



MTI