Koronavírus - Több mint 6,6 millióan fertőződtek meg világszerte

2020. június 5. 08:41

Világszerte 6 639 228 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 391 261, a gyógyultaké pedig 2 872 731-re nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem péntek reggeli összesítése szerint.

Egy nappal korábban a fertőzöttek száma 6 511 696 volt, a halálos áldozatoké 386 073, a gyógyultaké pedig 2 807 420.



Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A fertőzés 188 országban van jelen.



A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség eddig az Egyesült Államokat sújtja a leginkább, ahol 1 872 660 a fertőzöttek száma, 108 211-en haltak meg, és 485 002-en meggyógyultak.



Brazíliában továbbra is gyorsan nő a fertőzöttek száma: csütörtökre 614 941-re emelkedett. A kórban 34 021-en haltak meg, 254 963-an pedig felgyógyultak.



Oroszországban 440 538-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 5376, a gyógyultaké 204 197.



Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 283 079 volt, 39 987-en haltak meg a betegségben, és 1219-en gyógyultak ki belőle.



Spanyolországban 240 660 fertőzöttet, 27 133 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak.



Olaszországban a fertőzöttek száma 234 013, a halálos áldozatoké 33 689, és 161 895-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Indiában 226 770 fertőzöttet, 6363 halálos áldozatot és 109 462 gyógyultat jegyeztek fel.



Franciaországban 189 569 fertőzöttről, 29 068 halálos áldozatról és 70 094 gyógyultról tudni.



Németországban 184 472 a fertőzöttek száma, 8635 a halottaké, és 167 909-en meggyógyultak.



Peruban 183 198 fertőzöttet, 5031 halálos áldozatot és 76 228 gyógyultat regisztráltak.



Törökországban 167 410 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 4630, a gyógyultaké 131 778.



Iránban 164 270 fertőzöttről, 8071 halálesetről és 127 485 gyógyultról tudni.



Chilében 118 292 fertőzöttet regisztráltak, a halálesetek száma 1356, a gyógyultaké 21 305.



Mexikóban 105 680 fertőzöttet diagnosztizáltak a SARS-CoV-2 nevű vírussal, 12 545-en haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a gyógyultak száma 74 758.



Kanadában 95 269 fertőzöttet, 7717 halálos áldozatot és 52 184 gyógyultat tartottak számon.



Szaúd-Arábiából 93 157 fertőzöttet, 611 halálesetet és 68 965 gyógyultat jelentettek az egészségügyi hatóságok.



Pakisztánban 89 249 a regisztrált fertőzöttek száma, 1838 a halottaké és 31 198 a meggyógyultaké.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 84 171 esetet tartottak nyilván pénteken reggel, 4638 halálos áldozatot és 79 415 felépültet.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.



MTI