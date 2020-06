Horváth László: az iskolaőrség célja az elrettentés

2020. június 5. 09:23

Az iskolaőrség célja az elrettentés, visszatartás az iskolai erőszak elkövetésétől, de az iskolaőr szükség esetén kényszerítő intézkedést is foganatosíthat - közölte Horváth László miniszterelnöki megbízott pénteken az M1 aktuális csatornán.

Horváth László - aki egyúttal fideszes országgyűlési képviselő - kijelentette: a legalapvetőbb iskolai követelmény, hogy tanárt megfenyegetni, bántalmazni, megalázni, megfélemlíteni szigorúan tilos, és ezt mindenkinek tiszteletben kell tartania származástól és szociális helyzettől függetlenül. Abban az iskolában, ahol erőszak van, sem tanítani, sem tanulni nem lehet - tette hozzá.



Szerinte az iskolai erőszak gyökere az elkövető családjában, közvetlen környezetében van, ezért a szülő felelőssége, hogyan viselkedik a gyerek az iskolában. Ha viszont a családnak nem szándéka, hogy gyerekének értékként mutassa be az iskolába járást, nem lehet előrébb jutni a probléma tekintetében - vélekedett.



Horváth László a gyöngyöspatai iskolaüggyel kapcsolatban azt mondta, hogy csütörtökön törvényjavaslatot nyújtott be, miszerint a jövőben a hasonló perekben, ha valakit oktatásban ér hátrány, pénzbeli kártérítés helyett oktatásban és képzésben kell a kártérítést intézni.



Nem fordulhat elő még egyszer, hogy "szegregációra hivatkozva Soros-szervezetek cigány családokat eszközül felhasználva pénzszerzési akciókat indítsanak, felrúgják a társadalmi békét, és olyan modellt díjazzanak, ahol az is kap milliókat, aki nem járt iskolába és aki erőszakos volt" - fogalmazott a miniszterelnöki megbízott.



MTI