Fürjes: Karácsony Gergely lemondta a párbeszédet a kormánnyal

2020. június 5. 11:33

Elmarad a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának keddre tervezett ülése, mert Karácsony Gergely főpolgármester új időpont ajánlása nélkül lemondta a korábban közösen kitűzött egyeztetést - közölte a Miniszterelnökség Budapest fejlesztéséért felelős államtitkára pénteken a Twitteren.

Fürjes Balázs az MTI-nek elmondta: miközben az álláspontok érdemi egyeztetése sok kérdésben megtörtént és a végleges napirend megállapítása folyt, "a kormányoldalt meglepetésként érte, hogy a főpolgármester lemondja az intézményes párbeszéd lehetőségét". Ráadásul - tette hozzá - új időpontjavaslat megtétele nélkül, azaz így a városháza bizonytalan időre elhalasztja a főváros-kormány párbeszéd megtartását.



A politikus arról is tájékoztatott, hogy a kormányoldal szeretett volna az egyeztetésen a városvezetéssel közösen megoldást találni a Lánchíd felújítására, megerősíteni a kormány 6 milliárd forintos elkötelezettségét a hídfelújítás támogatására és válaszokat kapni a Lánchíd állapotát, a felújítást érintő tisztázatlan kérdésekre.



"A kormány képviselői nyitottak lennének bármilyen más fővárosi javaslat napirendre tűzésére és természetesen készen álltak az önkormányzati finanszírozás szakmai és politikai kérdéseinek megtárgyalására is" - mutatott rá az államtitkár.



Fürjes Balázs hangsúlyozta: azt javasolják a főpolgármesternek, hogy a nyári szünet előtt mindenképpen tartson ülést a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa és mindenképpen találjanak megoldást a Lánchíd aggasztó helyzetének megoldására.



Az államtitkár hozzátette: az ülésen természetesen a főpolgármester által javasolt kérdéseket is napirendre kell tűzni.

MTI