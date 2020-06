ITM - Környezetvédelmi világnap: hazánk kiveszi a részét a küzdelemből

2020. június 5. 12:42

Tudatosan és folyamatosan tenni kell a környezeti értékek megóvásáért, hiszen csak így állítható meg a természet pusztulása, és óvható meg a biológiai sokféleség, a földi élet változatossága, amely a bolygót élhetővé és széppé teszi - mondta Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára a környezetvédelmi világnap alkalmából.

Június 5-e a környezetvédelmi világnap, amely minden évben a környezet védelmének fontos és megoldandó problémáira, a környezetszennyezés következményeire hívja fel a figyelmet, elősegíti a közös gondolkodást és cselekvést. Ráébreszti az embereket arra, hogy nem tékozolhatjuk tovább természeti kincseinket, mindenkinek gondoskodnia kell arról, hogy az erőforrásokat gazdaságosan használja, mert globális, nemzeti, helyi és egyéni szinten sem mindegy, hogy mekkora az ökológiai lábnyomunk - olvasható a tárca pénteki közleményében.



Az államtitkár a közleményben úgy fogalmazott, hogy egyedülálló értéke ellenére gyakran nem becsüljük meg eléggé környezetünket. Az emberi tevékenység nyomán drasztikusan csökken a Föld növény- és állatvilágának sokszínűsége, ami komoly fenyegetést jelent a világnépesség élelmiszer-, ivóvíz- és energiaszükségletére nézve. Éppen ezért a környezet védelmének szolgálatában vívott folyamatos küzdelemnek részese Magyarország is. A magyar kormány a Klíma- és természetvédelmi akciótervben kitűzött stratégiai célok előkészítésén és megvalósításán dolgozik, határozott szándéka, hogy ezt a fontos programot hosszú távra szóló intézkedések útján is megerősítse - hangsúlyozta.



Az államtitkár hozzátette, hogy mindannyian hozzájárulhatunk a biológiai sokféleség megőrzéséhez. Az ökológiai lábnyom egyensúlyba hozásához mindenki tudatos magatartására, felelős döntéseire van szükség a mindennapokban is.



