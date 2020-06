Hidvéghi: a baloldalra nem lehet számítani a társadalom megvédésében

2020. június 5. 13:13

A baloldalra nem lehet számítani sem a második Soros-terv, sem a bevándorlás elleni védekezésben - mondta a Fidesz EP-képviselője pénteken sajtótájékoztatón, amelyen a nemzeti konzultációban való részvételre buzdított.

Hidvéghi Balázs arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány következményei újabb veszélyekkel fenyegetik egész Európát. Egyrészt elkészült a második Soros-terv, ez az örökkötvények terve, amelyek totális gazdasági függésbe és soha le nem járó adósságba taszítanák az európai országokat - emelte ki. Hozzátette, másrészt ismét fokozódik a migrációs nyomás, hiszen a járvány gazdasági következményei miatt egyre többen indulnak el újra Európa felé. Ezek nagyon komoly veszélyek és ezek a veszélyek Magyarországot is komolyan fenyegetik - szögezte le a politikus.



Az EP-képviselő kijelentette: az már köztudott, hogy a baloldalra nem lehet számítani sem a második Soros-terv elleni védekezésben, sem a migráció elleni fellépésben.



Ezt nem csak itthon bizonyítják napról napra, hanem Brüsszelben is állandóan ezt látjuk - mondta Hidvéghi Balázs. A magyar baloldal a magyar érdekek ellen politizál Brüsszelben és az elmúlt években következetesen bevándorláspárti politikát folytatott - mondta. Ha rajtuk múlt volna, akkor Magyarország ma már tele lenne bevándorlókkal, nem lenne kerítés, végrehajtották volna a kvótát, és kiszolgálnák a brüsszeli bevándorláspárti politika érdekeit - fejtette ki véleményét az EP-képviselő.



Közölte, a baloldal kész pénzügyileg is kiszolgáltatni az országot. Ezt egyszer már megtették, amikor kormányoztak, az országot gazdaságilag eladósították, legyengítették, csődbe vitték és a végén az IMF-hez fordultak újabb hitelekért - emlékeztetett, majd úgy folytatta: most pedig készek lennének kiszolgálni a Soros-hálózat politikai és pénzügyi érdekeit is.



Ezért is fontos, hogy minél többen vegyünk részt a most induló nemzeti konzultációban, mondjuk el a véleményünket és segítsük megvédeni Magyarországot ezekkel az új veszélyekkel szemben - érvelt.



