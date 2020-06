Költségvetés - Számvevőszék: stabilitást ad a 2021-es költségvetés

2020. június 5. 13:56

Megalapozott a 2021. évi központi költségvetési törvényjavaslat, ugyanakkor a bevételi és a kiadási oldalon is vannak kockázatok - állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ). Az Országgyűlésnek elektronikus úton benyújtott véleményében az ÁSZ rámutat: a törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényben meghatározott államadósság-szabálynak, valamint a költségvetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Az ÁSZ pénteki közleményében kiemelte: az államadósság-mutató csökkentésének alkotmányos kötelezettsége akkor is teljesül, ha a gazdasági folyamatok az előre jelzettnél lényegesen kedvezőtlenebbül alakulnak 2021-ben. A számvevőszék a véleményében kiemeli a tartalékolás jelentőségét, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy nem célszerű olyan mértékű tartalékot beépíteni a költségvetésbe, amely erőforrásokat von el a gazdaság élénkítését szolgáló intézkedésektől.



Mint írták, a költségvetési törvényjavaslat alapját képező makrogazdasági prognózis azzal számol, hogy a magyar gazdaság - a 2020-as átmeneti visszaesés után - visszatér a növekedési pályára. Az ÁSZ értékelése szerint az előterjesztő a költségvetési törvényjavaslat bevételi és kiadási előirányzatait a gazdasági prognózissal összhangban határozta meg. A prognózis alapulvételével a kormányzati szektor uniós módszertan szerint számított hiánya a törvényi maximumot nem haladja meg, valamint az államadósság-mutató tervezett alakulása teljesíti az Alaptörvényben rögzített államadósság-szabályt. Ugyanakkor a makrogazdasági prognózis megvalósulását, és a költségvetési célok elérését több kockázat is övezi. Ezért az ÁSZ véleményének kialakításakor előtérbe került a tartalékok megfelelőségének értékelése.



Közölték: a központi tartalékok - a béremelési intézkedések fedezetét biztosító céltartalék mellett - a GDP fél százalékának megfelelő összeget irányoznak elő rendkívüli intézkedésekre, valamint gazdaságvédelmi, beruházás-előkészítési és a koronavírus-járvány elleni védekezési feladatokra. Az ÁSZ értékelése szerint e tartalékok mértéke elegendő azon kockázatok kezelésre, amelyek a költségvetési kiadások növelését teszik szükségessé. A 2021-es költségvetés nem tartalmaz olyan tartalékot, amelynek elsődleges rendeltetése a költségvetési hiánycél betartásának és közvetetten az államadósság-szabály teljesítésének biztosítása. Az ÁSZ megállapította, hogy e tartalék hiánya nem teszi kockázatossá az államadósság-szabály teljesítését, mivel a törvényjavaslatban rögzítettek szerint az államadósság-mutató 2021. végére tervezett értéke 3,3 százalékponttal kisebb a 2020. végére várható értékénél. Ez a GDP több mint 3 százalékának megfelelő mozgásteret biztosít arra az esetre, ha a GDP a prognosztizáltnál kisebb mértékben nő, vagy az államadósság növekedése a tervezett mértéket meghaladja.



A hiánycél teljesítése esetében azonban ilyen mozgástér nem áll rendelkezésre - mutat rá az ÁSZ. A magasabb hiány, vagy a GDP kisebb mértékű növekedése esetén a hiány meghaladja az uniós előírás szerinti 3 százalékos mértéket, amelyet hazai törvény is rögzít. Az uniós előírás betartásának kötelezettségét azonban az Európai Unió Tanácsa felfüggesztette, amely felfüggesztés - az EU gazdaságélénkítési törekvéseinek ismeretében - nagy valószínűséggel 2021-ben is fennmarad. "Következésképpen önmagában a hiánycél betartása érdekében nem célszerű olyan mértékű tartalékot beépíteni a költségvetésbe, amely erőforrásokat vonna el a gazdaság élénkítését szolgáló intézkedésektől" - világít rá véleményében az ÁSZ. Ez nem jelenti azt, hogy a törvényben előírt hiánycélt nem kell betartani, azaz 2021-ben is fegyelmezett költségvetési gazdálkodást kell folytatni és elejét kell venni a kiadási előirányzatok túllépésének.



Az ÁSZ költségvetési véleménye teljes terjedelemben elérhető a www.asz.hu/jelentesek/velemeny-magyarorszag-koltsegveteserol oldalon.

MTI