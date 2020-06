Koronavírus - Varga Judit: a magyar védekezés volt az egyik legsikeresebb Európában

2020. június 5. 15:41

A koronavírus-járvány során a magyar védekezés volt az egyik legsikeresebb Európában, mert hazánkban eddig sikerült elkerülni a tömeges megbetegedéseket és a több ezres haláleseteket - jelentette ki az igazságügyi miniszter, amikor az Európai Unió tagállamainak nagykövetével találkozott pénteken Budapesten.

A miniszter asszony - FB

Az Igazságügyi Minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint, Varga Judit igazságügyi miniszter a tanácskozáson beszámolt a koronavírus-járvány elleni védekezés magyarországi sikereiről, és arról, hogy szigorú szabályok mentén hogyan indulhat újra az élet Magyarországon.



A politikus elmondta, hogy a március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel a kormány megakadályozta, hogy a járvány a tömeges megfertőződések szakaszába lépjen. A veszélyhelyzet kihirdetése nélkül ugyanis a szükséges intézkedéseket nem lehetett volna időben, vagy egyáltalán meghozni.



Hozzátette: "mindez azért volt lehetséges, mert a kormány számíthatott a magyar társadalom fegyelmezett és áldozatos együttműködésére".



Az igazságügyi miniszter kiemelte, hogy a nemzetközi viszonylatban is rendkívül sikeres védekezésnek köszönhetően a kormány már május 26-án benyújtotta az Országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amely a veszélyhelyzet megszüntetését célozza.



Ugyanakkor hangsúlyozta, a járványügyi készültséget fenn kell tartani, hogy a kormány továbbra is időben hozhassa meg a szükséges és arányos intézkedéseket az egészségügyi válságot okozó körülmények megelőzése, megfékezése és megszüntetése érdekében.



"Amikor nehéz idők járnak, a magyar emberek mindig összefognak, és egységben, egy nemzetként segítik egymást, ez pedig erőt ad mindannyiunknak a legnehezebb időkben is" - fogalmazott Varga Judit.



MTI