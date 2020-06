A napsütés lesz a jellemző

2020. június 5. 16:24

Várható időjárás az ország területén szombat estig: pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől északnyugat felől fokozatosan csökken a csapadékhajlam, ezt követően a felhőzet is felszakadozik, csökken, az éjszaka második felében néhol átmenetileg köd is képződhet.



Keleten még hajnalban is lehetnek felhős körzetek, és eső, zápor néhol még akkor is előfordulhat. Szombaton a többórás napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, amelyekből elszórtan valószínű zápor, néhol zivatar is kialakulhat.



A délies szelet pénteken több helyen erős lökések kísérik. Hajnalra mindenütt mérséklődik a légmozgás, majd szombaton napközben az Észak-Dunántúlon megélénkül a délkeleti szél. Záporok, zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, viharos lökések.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul, a felhősebb keleti részeken marad enyhébb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 27 fok között valószínű.



MTI