Orbán Balázs: Budapest működése stabil

2020. június 5. 18:02

Az önkormányzatok támogatása emelkedik, Budapest működése stabil és a kormány ebben mindig partner lesz - mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján pénteken.

A stratégiai államtitkár - kormany.hu

Az "álhírekkel szemben" a parlamenthez beterjesztett jövő évi költségvetési javaslat azt tartalmazza, hogy az idei évhez képest 16 százalékkal emelkedik az önkormányzatok költségvetési támogatása, 739 milliárd forintról 857 milliárdra - közölte Orbán Balázs.



Ezen belül a helyi önkormányzatok általános működési támogatása 173 milliárd forintról 264 milliárdra, a köznevelési feladatokkal összefüggő támogatás 191 milliárdról 213 milliárdra, a szociális és gyermekjóléti tevékenység támogatása 163 milliárdról 174 milliárdra, a gyermekétkeztetés támogatása 82 milliárdról 86 milliárdra, a kulturális tevékenységek támogatása pedig 14 milliárd forintról 22 milliárdra nő - mondta az államtitkár.



Az önkormányzatok költségvetési helyzete azonban nem csupán a központi támogatás emelkedése miatt stabil, hiszen vannak saját bevételeik is, amelyek a 2010. évi mintegy 500 milliárd forintról 2020-ra ezer milliárdra növekedtek - jegyezte meg Orbán Balázs.



Hozzáfűzte: a járványügyi védekezéssel összefüggő költségvetési intézkedések sem veszélyeztetik az önkormányzatok működési stabilitását.



Igaz, hogy a gépjárműadó az idei évhez hasonlóan jövőre is a központi költségvetéshez folyik be, ám ez az önkormányzatok bevételének csupán 1-1,5 százaléka - mondta.



Orbán Balázs szerint a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban félreértések vannak.



Az egyes önkormányzatok adóerő-képessége között hatalmas különbségek lehetnek, Budapesté például háromszor akkora, mint egy átlagos településé. A szociális hozzájárulás az ilyen jellegű egyenlőtlenségek enyhítését szolgáló önkormányzatok közötti átcsoportosítás, nem pedig kormányzati elvonás - közölte.



Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy a 2010-es kormányváltás után a második Orbán-kormány 1300 milliárd forint önkormányzati adósságot vállalt át, ezen belül csak Budapest esetében 375 milliárdot. A fővárosi beruházásokat pedig azóta mintegy 8000 milliárd forinttal támogatta a kormány.



Budapest működése stabil, a főváros az egész ország számára fontos és a kormány ebben mindig partner lesz - hangsúlyozta Orbán Balázs.



Ugyanakkor az államtitkár értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy - Karácsony Gergely főpolgármester bejelentése szerint - elhalasztják a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának következő ülését.



A tanács a kormány és a főváros közötti vitarendezési fórum, a tárgyalásokat ott kell folytatni. Nemzeti összefogásra, konstruktív tárgyalásokra és döntésekre van szükség, nem politikai csatározásokra - szögezte le Orbán Balázs.



Karácsony Gergely főpolgármester pénteken közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, hogy kezdeményezte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa következő ülésének elhalasztását. A főpolgármester a városvezetés lépését azzal indokolta, hogy a 2021-es költségvetés tervezete "olyan mértékű elvonással sújtaná" a települési, a kerületi önkormányzatokat és a fővárost, amely Budapest fejlesztésével, működésével kapcsolatban is bizonytalan helyzetet teremt.



MTI