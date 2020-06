A Twitter törölte Trump oldaláról a Floyd megemlékezéséről szóló videót

2020. június 5. 22:27

A Twitter pénteken törölte Donald Trump amerikai elnök oldaláról a minneapolisi rendőrök durvaságának áldozataként meghalt George Floyd megemlékezéséről szóló videórészletet.

A kaliforniai székhelyű közösségi médium a döntést azzal indokolta, hogy a minneapolisi egyetemen felravatalozott Floydra emlékező ünnepség videójának "szerzői jogai" vannak és "a szerzői jogok tulajdonosának" kérésére törölték a videót. Közleményében a médiacég leszögezte: "szerzői jogi politikánk értelmében a szerzői jog tulajdonosa vagy felhatalmazott képviselője által nálunk bejelentett érvényes szerzői jogi panaszoknak helyet adunk".



Az ügyvéd, aki benyújtotta a Twitterhez a kifogást, nem kívánta feltárni, hogy kinek a megbízásából cselekedett.



A videó, amely egy csaknem négyperces összeállítás a több órán keresztül tartott megemlékezésről, mindazonáltal Trump YouTube-csatornáján továbbra is látható.



Az amerikai elnök és a Twitter között nem ez az első vitás ügy. Néhány nappal ezelőtt ez a közösségi platform Trump két bejegyzését is megjelölte, mint hamis hírt. Az egyik bejegyzés arra hívta fel a figyelmet, hogy a levélben történő szavazásnak megvannak a veszélyei, és alkalmat adhat a novemberi elnökválasztáson előforduló esetleges csalásokra. A Twitter - miután hamis hírként megjelölte a bejegyzést - egy olyan linket adott meg, amely a köztudomásúan a demokraták mellett elkötelezett CNN hírtelevízió egyik riportjához vezetett. A közösségi platform a napokban törölte az elnöknek azt a bejegyzését is, amelyben a tüntetésekre utalva úgy fogalmazott: "amikor a fosztogatás megkezdődik, a lövöldözés következik". A Twitter a bejegyzést úgy értelmezte, mintha az elnök az erőszak mellett tette le volna a voksát.



Egy másik közösségi platform, a Snapchat, hasonló szabályozással lépett fel Trump ellen, és a napokban eltávolította Trump fiókját az egyik, új tartalmakat népszerűsítő szekciójából. A moderátor arra hivatkozott, hogy nem akarja a "rasszista erőszakra" ösztökélő hangokat felerősíteni.



MTI