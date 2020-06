NB I - izgalmak az alsóházban

2020. június 5. 22:55

A labdarúgó NB I-ben a bajnokság megnyerése többé-kevésbé eldőlt, ám a kiesés ellen ádáz küzdelmet folytatnak a csapatok. Egyfajta horror történet végén még a most kupagyőztes - hatodik - Honvéd is számolhat az NB II-vel, ám valószínűbb, hogy a nyolcadik helytől - Debrecen - lefelé húzódik a veszélyzóna. A sereghajtó Rákóczi most hősiesen szerzett egy pontot a hajdúvárosban, ám sorsa megpecsételődni látszik.

Ha szombaton a Paks kikap a Mezőkövesdtől idegenben, ugyanakkor a ZTE otthon lenyomja a Puskás Akadémiát - nem lesz könnyű, de lehetséges -, akkor az Atomváros csapata bajba kerülhet.

Az Újpest otthon fogadja a Honvédot - esélye csekély. Így az Újpest is rögzülhet a veszélyzónában.

A futballban sok minden megtörténhet: a forduló végén még a most otthon pontot vesztő Debrecen is kieső helyen találhatja magát.

Az élbolyban a Fradi otthon fogadja a Diósgyőrt, a Fehérvár ugyancsak otthon a Kisvárdát. A papírforma a két éllovas győzelmét ígéri - így marad a 9 pontos Fradi előny. De - a labda kerek...

Szombaton játsszák:



Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 16.55



MOL Fehérvár FC-Kisvárda Master Good 19.00



Újpest FC-Budapest Honvéd 21.05



Vasárnap játsszák:

Zalaegerszeg-Puskás Akadémia FC 18.55

Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 21.05

A tabella:

1. Ferencváros 26 18 6 2 48-21 60 pont

2. MOL Fehérvár FC 26 15 6 5 47-23 51

3. Mezőkövesd Zsóry FC 26 13 6 7 37-22 45

4. Diósgyőri VTK 26 12 4 10 36-33 40

5. Puskás Akadémia FC 26 10 10 6 40-32 40

6. Budapest Honvéd 26 10 7 9 28-33 37

7. Kisvárda Master Good 26 10 4 12 36-36 34

8. Debreceni VSC 27 9 4 14 39-50 31

9. ZTE FC 26 8 7 11 40-37 31

10. Újpest FC 26 8 5 13 31-39 29

11. Paksi FC 26 8 5 13 30-42 29

12. Kaposvári Rákóczi FC 27 3 2 22 20-64 11

A 28. forduló programja:

Az Újpest-Debrecen egyfajta kiesési rangadó is lehet. A Honvéd megszorongathatja otthon a Fehérvárt, amelyet nemrég a kupasorozatból kiütött. A Diósgyőr kemény dió lesz a veszélyzónában közdő ZTE-nek. A Puskás otthon valószínűleg legyűri a - labdajáratásban jó, kapu előtt azonban bénázó - Rákóczit. A Paks a Fradit fogadja, papíron semmi esélye, de a Rebrov-legénységnél soha nem lehet a pillanatnyi formát biztosra venni.

Június 9., kedd:

Kisvárda Master Good-Mezőkövesd Zsóry FC 16.55

Újpest FC-Debreceni VSC 19.00

Budapest Honvéd-MOL Fehérvár FC, Új Hidegkuti Nándor Stadion 21.05

Június 10., szerda:

Diósgyőri VTK-ZTE FC 16.55

Puskás Akadémia FC-Kaposvári Rákóczi FC 19.00

Paksi FC-Ferencvárosi TC 21.05

MTI; Gondola