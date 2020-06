A francia belügyminiszter feljelentést tett egy homofób rendőri FB-csoport miatt

2020. június 6. 00:02

Feljelentést tett a párizsi ügyészségen Christophe Castaner francia belügyminiszter egy zárt Facebook-csoportban rendőrök által írt több száz rasszista, homofób és szexista üzenet miatt - adta hírül pénteken a StreetPress francia hírportál.

A saját rendőreit följelentő, politikailag végtelenül korrekt francia belügyminiszter - archyde.com

"Amennyiben valósnak bizonyulnak, ezek az elfogadhatatlan üzenetek súlyosan sértik a nemzeti rendőrség és csendőrség becsületét, amely erők tagjai a mindennapokban védik a franciákat, a rasszizmussal és a diszkriminációkkal szemben is" - jelezte a tárcavezető környezete.



A belügyminiszter a büntető törvénykönyv azon passzusa alapján tett feljelentést, amely minden köztisztviselőnek előírja, hogy amennyiben a hivatala gyakorlása közben szabálysértést vagy bűncselekményt észlel, azonnal jelentenie kell az ügyészségnek.



"Miután egy közösségi oldalnak egy olyan csoportjában történt üzenetváltásokról van szó, amelyről semmilyen információnk nincsen, ezeket a dolgokat ellenőrizni kell" - jelezte a belügyi tárca.



A StreetPress tényfeltáró cikke szerint a rendőri erők tagjainak fenntartott, zárt TN Rabiot Police Officiel csoportnak mintegy 8 ezer tagja van. A hírportál azt állítja, hogy nagyon sok gyűlölködő üzenetet váltanak a tagok, amelyekből idézett is a Streetpress.



Hat roueni rendőr ellen közben pedig fegyelmi eljárás indult, mert még 2019 decemberében kiderült, hogy a WhatsAppon rasszista üzeneteket küldtek egymásnak - közölte Frédéric Veaux, az országos rendőrség igazgatója.



Az ügyben egy fekete bőrű rendőr tett feljelentést, amikor felfedezte, hogy kollegái rasszista üzenetváltásának lett a célpontja. A rendőrség felügyeleti szerve, az IGPN vizsgálatot indított 2020 januárban "nem nyilvános súlyos rágalmazás és diszkriminációra való nem nyilvános uszítás" gyanújával.



Csütörtökön az Arte Radio és a Medipart tényfeltáró portál elevenítette fel a roueni esetet a rendőri erőszak és rasszizmus elleni keddi párizsi tüntetés miatt, amelyen több mint 20 ezren vettek részt.



Frédéric Veaux, az országos rendőrség igazgatója megerősítette, hogy minden "adminisztratív következtetést" levon a rendőrség ezekből a tettekből, "amelyeknek nincs helyük a rendőrségnél, és a lehető legkomolyabb válaszokat követelik".



Szombatra egyébként több francia városban is megmozdulásokat szerveznek a "rendőri erőszak és a rendőrség rendszerszerű rasszizmusa ellen" annak ellenére, hogy a hatóságok emlékeztettek arra, hogy tilos a tíz fő feletti gyülekezés a koronavírus-járvány miatt. A korlátozás legalább július 10-ig van érvényben.



Párizsban a rendőri rasszizmus állítólagos áldozatai az Eiffel-torony előtti Mars-mezőre hívják sétára az embereket a társadalmi távolságtartás betartása mellett. A szervezők a George Floyd afroamerikai férfi halála miatt a rendőri brutalitás és a rasszizmus elleni amerikai tiltakozásokat támogató nemzetközi mozgalmat kívánják kiszélesíteni. A koronavírus-járvány miatti gyülekezési tilalom ellenére kedd este már több mint 20 ezren tüntettek a párizsi bíróság előtt a rendőri erőszak ellen. Az incidensekkel végződő megmozdulást egy 2016-os rendőri előállítást követően elhunyt 24 éves fekete bőrű férfi, Adama Traoré családja szervezte.



Felhívásokat tettek közzé tüntetésre Bordeaux-ban, Nantes-ban, Limoges-ban, Poitiers-ban, Marseille-ben, Lille-ben is, Nizzában viszont két megmozdulást szombatra és vasárnapra betiltott a prefektúra.



"Azoknak az embereknek, akik tüntetni szeretnének, más kifejezési formát kell találniuk, mert nem felejthetjük el az egészségügyi helyzetet" - vélte pénteken Sibeth Ndiaye kormányszóvivő. A fekete bőrű kormánytag egyébként visszautasította, hogy a francia rendőrség rasszista.

MTI