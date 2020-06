Újratárgyalják a szegedi VIP-parkolóbérlet ügyét

2020. június 6. 16:09

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség indítványára a Szegedi Ítélőtábla visszadobta a részben enyhítő és felmentő, részben elévülésre hivatkozó másodfokú ítéletet – adta hírül tegnap a PestiSrácok.hu.

A Botka László polgármester (képünkön) munkatársai által kiadott VIP-parkolóbérletek ügyében az ítéletet a Gyulai Törvényszék hozta.

Mint ismert, első fokon a Gyulai Járásbíróságon hűtlen kezelés bűntetté­ben bűnösnek találták és felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték mind a három vádlottat: a volt címzetes főjegyző, Mózes Ervin nyolc hónap, a korábbi alpolgármester, Solymos László hat hónap, Botka kabinetvezetője, Kalmár Gábor pedig tíz hónap felfüggesztett börtönt kapott. A politikusokat azért marasztalták el, mert közgyűlési felhatalmazás nélkül osztogattak több tízezer forintot érő, éves szegedi parkolóbérleteket olyanoknak is, akik nem álltak kapcsolatban az önkormányzattal.

Az ügy másodfokon a Gyulai Törvényszékre került, amely a 2008 és 2009 közötti időszakra elévülést állapított meg, így ezzel kapcsolatban megszüntette az eljárást. 2010 és 2012 között ugyan megállapította a hűtlen kezelés elkövetését, de a részbeni elévülés miatt a vádlottakkal szemben részben felmentő, részben az eljárást megszüntető döntést hozott, emiatt a vádlottak felfüggesztett szabadságvesztését pénzbüntetésre enyhítette. Ezzel szemben a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség fellebbezést nyújtott be, erről határozott most tanácsülésen a Szegedi Ítélőtábla. A táblabíróság új eljárás lefolytatására kötelezte a másodfokú bíróságot.

A PestiSrácok.hu arról is írt, hogy a járvány miatti veszélyhelyzet alatt is folytatódott a tényfeltáró cikksorozatuk nyomán elindult vizsgálat az Országos Bírósági Hivatalnál (OBH). Úgy tudják, hogy a vizsgálatot a Szegedi Ítélőtáblára is kiterjesztették, a határidőt pedig kitolták.

Értesülé­seik szerint több, korábban már kiszignált perből is kizártak bírókat. Emlékezetes, az OBH elnöke azután rendelt el vizsgálatot, hogy a PestiSrácok.hu cikksorozatban rámutatott: súlyos összefonódások lehetnek a Szegedi Törvényszék és a Botka László vezette város között.

magyarnemzet.hu