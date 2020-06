Trianon 100 - A KDNP Csongrád-Csanád megyei vezetése is koszorúzott

2020. június 6. 17:12

A KDNP Csongrád-Csanád Megyei Szervezetenek idei koszorúzói: Orbán Imre (Makó), Haág Zalán (Szeged), Polner Eörs (Csongrád-Csanád megye) és Fekete János (Csongrád)

A Csongrád-Csanád megyei KDNP vezetése is koszorúzott Szegeden, a Semjén Zsolt által hét éve fölavatott Árpád téri Délvidék Országzászlónál.



A szegedi országzászlót 1933-ban emelték az Árpád téren, majd 1943-ban a szovjet megszálló hatalmak megsemmisítették - idézi fel cikkében a Délmagyar.hu. – Erre az esztelen pusztításra adunk választ azzal, hogy megbecsüljük értékeinket, jelképeinket – jelentette ki Semjén Zsolt, még 2013-ban, a most megkoszorúzott emlékmű avatásán. A miniszterelnök-helyettes emlékeztetett: Trianon a gyász mellett a nemzet határokon átívelő összetartozásának a felelőssége és küldetése is.

– Ez az országzászló nem irányul senki ellen. A törénelmi megbékélés és kölcsönös főhajtás hívei vagyunk. A szerbek számíthatnak ránk, hogy segítjük Európai Uniós csatlakozásukat, a románoknak pedig a schengeni csatlakozásban leszünk partnerei. de tudnunk, és tudatnunk kell: akkor tudjuk megbecsülni más népek történelmét, ha előtte megbecsüljük a saját történelmünket – mondta Semjén Zsolt a Délmagyar hét évvel ezelőtti tudósítása szerint, melyet a lap mostani cikkében újra felidéz.

