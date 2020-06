Felhőszakadásra is készülnünk kell vasárnap

2020. június 7. 08:43

Záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is lehet ma

Vasárnap erőteljes gomolyfelhő-képződés várható az ország középső felén jobban összeálló felhőzettel. Naposabb időben inkább csak a Délnyugat-Dunántúlon és a keleti határvidéken lehet bízni.

Már délelőttől kezdődően többfelé kell ismétlődő záporokra, zivatarokra számítani, utóbbiakat felhőszakadás kísérheti – tájékoztatott az Országos Meteorológiai Szolgálat. A déli szél országszerte megélénkül, sőt olykor meg is erősödik, de zivatarok körül viharos széllökések is várhatóak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére 16 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet.

Éjszaka a Dunántúlon jellemzően megszűnik a csapadék, és a felhőzet is csökken. A Dunától keletre azonban erősebben felhős marad az ég, és ott továbbra is számítani kell záporokra, zivatarokra. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a Kisalföldön az északnyugatira forduló szél megélénkül, illetve zivatarok körül is lehet átmeneti szélerősödés. Hajnalra 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.

