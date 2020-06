A miniszterelnök megmutatta, miket olvasott a hétvégén

2020. június 8. 11:47

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében mutatta meg a két könyvet, amit hétvégén olvasott. A Labdarúgás és tudomány című könyvet nemrég mutatták be, az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett, aki a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója is.

A kötetet méltatva arról beszélt a bemutatón, itt az ideje, hogy végre igazán jó labdarúgók kerüljenek ki a futballakadémiákról. A könyv a Puskás Akadémia és a Testnevelési Egyetem tudományos együttműködéséből született. Tíz fejezetből áll, 432 oldalas, és 13 év szakmai tapasztalatait összegezi. „A magyar foci mindig is vigaszt és elégtételt jelentett a nemzet számára, hiszen a nehéz időkben a zöld gyepen, szemtől szemben le lehetett győzni a megszálló ország csapatát is, tehát a futballt a kultúra és a történelem részeként kell kezelni” – mondta az eseményen a miniszterelnök.

A másik pedig a Keresztény értékek az európai kultúrában című könyv, amit Gaál Botond, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott professzora írt azzal a szándékkal, hogy segítse az eligazodást a kontinens kétezer éve formálódó keresztyén örökségében.

