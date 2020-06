Koronavírus - A brazil hatóságok eltüntették a koronavírus statisztikáját

2020. június 8. 15:23

Vasárnap több száz ember vonult az utcára Brazília fővárosában, Brazíliavárosban és São Paulóban, hogy kifejezzék az elégedetlenségüket Jair Bolsonaro politikája ellen. Ez volt a brazil elnök elleni első tömegrendezvény a koronavírus-járvány idei kirobbanása óta. A tiltakozók a járványkezelést vetik Bolsonaro szemére. Brazíliában hétfőre a fertőzöttek száma megközelítette a 700 ezer főt. A dél-amerikai állam a fertőzöttek számát tekintve jelenleg az Egyesült Államok mögött a második helyen áll.

Az elnök a kezdetektől bagatellizálja a járvány komolyságát, és hetek óta a korlátozások teljes feloldását szorgalmazza. Bolsonaro véleménye szerint a korlátozó intézkedések sokkal nagyobb kárt okoznak a gazdaságnak, mint amilyen hatással van a járvány a lakosságra nézve. Vasárnap a tüntetők mellett Bolsonaro szimpatizánsai is hallatták a hangjukat, akik a karantén mielőbbi feloldását követelték. A brazil hatóságok közben eltüntették a Covid–19-járványról szóló statisztikák egy részét: a hivatalos adatokat publikáló honlap pénteken elérhetetlenné vált, majd másnap újraindult, de akkor már csak szűkített tartalommal. A korábban részletesen publikált napi adatok közül kivették az összes betegre és a regionális bontásra vonatkozó számokat.

Az állami adatokat korábban is sok kritika érte – a negatív hangok szerint a hivatalos statisztika hiányos volt, és a szakértők több esetben manipulációt véltek felfedezni a számok mögött. Lehetséges, hogy ez is hozzájárult a teljes adathalmaz elrejtéséhez. Bolsonaro egyik támogatója, az O Globo lap által idézett Carlos Wizard Martins üzletember szerint a számok elrejtése mögött a statisztika megbízhatatlansága áll. Úgy gondolja, hogy az egyes régiók által a központba küldött számok el voltak túlozva, nem mutattak valós képet. Szerinte a következő napokban a kormány kivizsgálja majd az adatok forrását, és akár pontosíthatja is a statisztikákat. „Az összesített adatok (…) nem tükrözik az ország jelenlegi helyzetét” – írta Twitter-üzenetében Bolsonaro az egészségügyi minisztérium egyik dokumentumára hivatkozva.

Bolsonaro – Donald Trump amerikai kollégája nyomdokaiba lépve – az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) való kilépést is fontolóra vette. A brazil elnök partizán politikai szervezetnek nevezte a WHO-t, és azt sérelmezte, hogy beleszólnak az ország belügyeibe. A szervezet szóvivője, Margaret Harris korábban figyelmeztette az országot a korlátozások túl korai feloldásának a kockázataira. A szakértők szerint az új típusú koronavírus-járvány Brazília minden idők legtöbb áldozattal járó katasztrófájává válhat. Hétfőig az országban 37 ezer ember vesztette életét a kór miatt, ami már több, mint az első világháború után érkező spanyolnátha, amely száz évvel ezelőtt 32 ezer ember életét követelte. Brazília történelmében az ország függetlenségének 1822-es kivívása óta a leghalálosabb eseménynek a paraguayi nagy háborút tartják, amely több mint százezer brazil halálával végződött.

Magyar Nemzet