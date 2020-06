Három éven belül megújul a Citadella és környezete

2020. június 8. 20:45

Szerethető, új találkozási pontként és közösségi térként fog megnyílni az átfogó rekonstrukción áteső, hosszú évtizedek óta elhanyagolt Citadella erőd és közvetlen környezete - mondta el az erőd hétfői sajtóbejárásán a projekt kormánybiztosa.

Fodor Gergely, a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos a Citadella erőd felújítási munkálatai előtt tartott sajtóbejárásán 2020. június 8-án. Hosszú évtizedek után megújul a Citadella erőd és környezete a kormány döntése értelmében. Kiemelt kormányzati beruházás keretében a magyarság szabadságküzdelmeire emlékező, hiánypótló múzeumot és Budapest egyik legszebb közparkját alakítják ki a Gellért-hegy tetején álló Citadella erőd és közvetlen környezetének rehabilitációja során. MTI/Balogh Zoltán

Fodor Gergely hangsúlyozta, hogy a Citadella most kezdődő megújításával sok évtizedes adósságot törlesztenek, de észszerű és megvalósítható tervekkel készülnek: az erődben a magyarság szabadságküzdelmeire emlékező, hiánypótló múzeumot és Budapest egyik legszebb közparkját alakítják ki.



Hozzátette: a kormány friss döntése értelmében a Gellért-hegy tetején álló Citadella és környéke kiemelt beruházás keretében újulhat meg.



A területet már 2022-ben megnyitják, a beruházás második üteme pedig, amely a kiállítást is magában foglalja, 2023-ra fejeződik be.



A fejlesztések 2022-ig tartó első üteme az erődre, a falaira és a környezetének rendezésére fókuszál, majd 2023-ban a nyugati ágyútoronyban megnyílik a magyar szabadságküzdelmeket bemutató kiállítás is - számolt be a tervekről a kormánybiztos.



Elmondása szerint az állapotfelmérési munkák még a héten megkezdődnek, majd megindul a régészeti feltárás és az építészeti tervezés is, hogy már 2020 őszén megkezdődhessenek a munkálatok. Az ágyútoronyban kialakítandó kiállítás tervezése szintén már a héten megkezdődik történészek és szakértők bevonásával.



A részben az erőd közepén álló második világháborús betonbunker bontásával kialakított új közpark és a Citadellában létrejövő közösségi terek lehetőséget adnak majd arra, hogy a magyar és külföldi vendégek ne csak egy fotó erejéig látogassanak el a Gellért-hegy tetejére, hanem hosszabb időt is tartalmasan el tudjanak ott tölteni - emelte ki.

Fodor Gergely az MTI érdeklődésére közölte, a projektnek nem része a Citadella megközelítésének újragondolása, amennyiben azonban megépülne az erődhöz vezető sikló, azt üdvözlendőnek tartaná.

A Citadella erőd és a Szabadság-szobor 2020. június 8-án. MTI/Balogh Zoltán



Újságírói kérdésre elmondta azt is, hogy az erődön és közvetlen környezetében végzett állapotfelmérés érinti majd a Szabadság-szobrot is, azt azonban csak a vizsgálatok lezárultával lehet majd megmondani, hogy szükséges-e az emlékmű rekonstrukciója.

MTI