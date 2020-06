Megacélozná magát a Vasas: gólgyárost igazolna a legendás csapat

Nem szegte a Vasas kedvét, hogy a következő idényt is a másodosztályban kezdi. A futballcsapat komoly erősítéseket tervez a nyáron.

Radó, miután elfektette az Újpest védőjét - ztefc.hu

A Nemzeti Sport Online értesülései szerint Feczesin Róbert csatártársa az első osztály góllövőlistájának jelenlegi éllovasa, a zalaegerszegi Radó András lehet. A ZTE-ben 27 bajnokin 12 gólt elérő támadónak a nyáron lejár a szerződése Zalaegerszegen, így már meg is kezdhették vele az egyeztetéseket a kérők, a hírek szerint külföldről is érdeklődnek iránta.

Nemcsak Radó András ügyében folytat tárgyalásokat a Vasas, hanem a Ferencvárossal is. A kiszemelt pedig a 23 éves balhátvéd, Silye Erik, aki Mezőkövesden szerepel kölcsönbe, de nem számít alapembernek Kuttor Attila csapatában (a tervek szerint Kövesden a nyáron egy légiós is érkezhet a posztjára) és június végén amúgy is lejár a kölcsönszerződése, ugyanakkor a Ferencvároshoz még egy évig köti a megállapodása. Így a Vasasnak a Fradival kell megállapodnia a szerződtetéséről.

Újpestről is vannak kiszemeltjei a Vasasnak. Az egyaránt lejáró szerződésű, így júliustól ingyen igazolható Litauszki Róbert és Zsótér Donát továbbra is képben van az angyalföldieknél.

