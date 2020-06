Török puccskísérlet - Elfogatóparancsot adtak ki csaknem 200 katona ellen

2020. június 9. 10:43

Országos elfogatóparancsot adott ki kedden az égei-tengeri török kikötőváros, Izmir főügyészsége a légierő 181 jelenlegi és 10 volt katonája ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-ei törökországi puccskísérletért felelőssé tett nemzetközi gülenista hálózattal - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

A nyomozás szerint a Gülen-mozgalom tagjai a légierő izmiri akadémiájának 2005-ös, 2011-es és 2012-es felvételi vizsgáin az "előnyös" csoportba sorolták az érintetteket, valamint többekkel nyilvános telefonon tartották a kapcsolatot.

A gyanúsítottak között két aktív szolgálatos főhadnagy és hat hadnagy is van.



A keddi razzia keretében a rendőrség 145 embert már elő is állított.



Ankara az 1999 óta az Egyesült Államokban élő, török származású Fethullah Gülen muzulmán hitszónok hálózatát vádolja a 2016-os elvetélt hatalomátvételi kísérletért. A hitszónok tagadja, hogy bármi köze volt a történtekhez. A hivatalos álláspont szerint a mozgalom tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami szférába, így a haderő soraiba is.



A lassan négy éve tartó tisztogatások nem közvetlenül csak a puccsistákat sújtották és sújtják, hanem a hálózat feltételezett tagjait és támogatóit is. A hatóságok az elmúlt években százezreket vettek őrizetbe, tízezreket zárattak börtönbe, ezreket ítéltek szabadságvesztésre, köztük katonákat, rendőröket, bírákat, ügyészeket, orvosokat, tanárokat, üzletembereket és újságírókat, ami miatt az ankarai kormányzatot számos nemzetközi bírálat érte.



Csak a héten ez már a második letartóztatási hullám. Hétfőn Törökország-szerte 149 ember, köztük sok jelenlegi és volt rendőr ellen adtak ki elfogatóparancsot gülenizmus gyanújával.



MTI