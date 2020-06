MNB: hamarosan indul Magyarország tőkepiaci stratégiájának tervezése

2020. június 9. 10:47

Az EBRD közreműködésével, a befektetési szolgáltatók, a befektetők és egyéb piaci szereplők, minisztériumok, valamint minden fontos további érintett bevonásával Magyarországon júliusban indul el a tőkepiac "zöldítését" elősegítő stratégia-előkészítő program - közölte kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Az EBRD jelvénye

A 14 hónapig tartó kezdeményezés célja, hogy a tőkepiac a jelenleginél nagyobb mértékben tudja finanszírozni a környezeti fenntarthatóságot szolgáló beruházásokat, a "zöld" cégek pedig kedvezőbb tőke- vagy kötvényjellegű forráshoz juthassanak. A fenntartható tőkepiaci stratégia alkotási projekt az Európai Bizottság Strukturális Reformtámogató Szolgálatának támogatásával, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) részvételével zajlik majd, és a munkálatokba egy tanácsadói csoportot is bevonnak - olvasható a közleményben.



Az ország klíma- és fenntarthatósági tervei finanszírozási hátterének megteremtéséhez a bankszektor mellett a tőkepiac mobilizálása is szükséges. Az olyan pénzügyi eszközök, mint a zöld kötvények vagy éppen a zöld jelzáloglevelek lehetővé tehetik további források bevonását a környezetbarát beruházásokhoz. A befektetők számára pedig új, pozitív ökológiai és társadalmi hasznosságú befektetési lehetőséget jelenthetnek, legyen szó akár a lakosság számára elérhető fenntarthatósági tematikájú befektetési alapokról vagy éppen az intézményi szereplők portfolióiról.



Magyarországon ma még kevés ilyen fenntartható befektetési lehetőség, pénzügyi eszköz, illetve termék áll rendelkezésre. Ennek kínálati és keresleti okai, tényezői egyaránt vannak. Ezek feltárására, az esetleges piaci kudarcok azonosítására és kezelésére, a támogató szabályozási környezet kialakítására irányul a program a közlemény szerint.



A folyamat végén ajánlások születnek a kormányzat, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Budapesti Értéktőzsde számára, és egy akciótervet is megfogalmaznak a javasolt lépésekről. A projekt előrehaladtával az MNB zöld honlapján időről időre közzétesz majd a stratégiaalkotással kapcsolatos dokumentumokat.



MTI