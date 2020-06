Hadsereg: Sikeres felvételik a honvéd középiskolában

2020. június 9. 12:55

Sikeresen lezajlott a felvételi időszak a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumban. Több mint 110 általános iskolából éreztek felvételizők az ország valamennyi pontjáról és a határon túli területekről egyaránt. Szeptemberben összesen 73 diák kezdheti meg a tanévet az intézményben. A felvételi eljárásról Böjthéné Urbin Eleonóra igazgatóhelyettessel beszélgettünk.

A Kratocvhil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumban a felvételi eljárás szóbeli része – az Oktatási Hivatal által meghatározottak szerint – február 24-ével kezdődött, és március 5-én zárult. Az intézménybe jelentkező tanulókat a honlapon keresztül értesítették a szóbeli időpontjáról, ügyelve arra, hogy legyen idejük jelezni esetleges időpontmódosítási szándékukat, amennyiben az egybeesett más intézménybe történő felvételi időpontjával.

Az igazgatóhelyettestől megtudtuk: az elektronikai technikumi osztályba 86-an jelentkeztek, az emelt angol nyelvi képzésű gimnáziumi osztályba 96 fő, míg a sima gimnáziumi osztályba 58 fő adta be a jelentkezését. A felvételi eljárás során figyelembe vették az általános iskolában szerzett érdemjegyeket, a központi írásbeli felvételi vizsgák eredményeit, valamint a szóbeli elbeszélgetés és a fizikai szintfelmérő eredményeit is. Ezek alapján rangsorolták a jelentkezőket.

Böjthéné Urbin Eleonóra elmondta: a szóbeli elbeszélgetések két bizottságban zajlottak. Ennek során igyekeztek megismerni a tanulók személyiségét és motiváltságát, valamint az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott nevelési alapelveknek való megfelelését. A szóbeli elbeszélgetésen a szülők is részt vehettek.

A jelentkezők ideiglenes rangsorát március 16-ig nyilvánossá tették az intézmény honlapján. Ekkor még a tanulók élhettek módosítási lehetőséggel, megváltoztathatták a beírt sorrendet, illetve új tanulmányi terület felvételére is lehetőségük volt. A diákok számára az intézmény április 30-ig elkészítette a felvételikről szóló határozatot, amelyet postai úton küldtek el a jelentkezőknek, és amelyből kiderült, hogy szeptembertől kik tanulhatnak tovább a honvéd középiskolában.

„A 2020/21-es tanévben induló 9. évfolyamra összesen 73-an iratkozhatnak majd be: a technikumi osztályba 25-en, az angol nyelvi osztályba 26-an, a gimnáziumi osztályba 22-en nyertek felvételt” – árulta el az igazgatóhelyettes asszony, akit arról is kérdeztünk, várható-e valamilyen változás a vírushelyzet miatt az oktatásban?

„Az idei tanévből még hátralévő hetek az érettségik lezárása mellett a következő tanév előkészítő munkálatainak jegyében telnek majd. A munkarendben nem lesz változás, de szakmailag mindenképpen nagyon sok tapasztalatot hozott az elmúlt időszak. Szeretnénk nevelőtestületi és munkaközösségi szinten is megosztani ezeket oly módon, hogy az mindenki számára beépíthető legyen az oktatási módszerekbe is. A tudásmegosztás révén sok új programhasználattal és feladattípussal színesíthető az oktatás, ami nemcsak megfelelő válasz a 21. századi oktatás szakmai kihívásaira, de a tanulók motiválásának is nagyon hasznos eszközévé válhat” – mondta, majd azt is megfogalmazta, miben látja a honvéd középiskola egyedi jellegét.





„A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium alapvetően ugyanolyan, mint bármely más középiskola, ahol az iskolai oktatás és a kollégiumi élet egy intézményi egységben zajlik. A sajátos arculatát a honvédelmi alapismeretek és az ágazati ismeretek oktatása mellett a honvédelem érdekében felelős állampolgárrá nevelés jelenti, amely a tanórai keretek mellett a délutáni elfoglaltságokban is megjelenik. A végzős növendékek továbbtanulási lehetőségei nem korlátozottak – mindent megteszünk azért, hogy végzőseink bármely felsőoktatási intézményben megállják a helyüket. Természetesen örülünk annak és igyekszünk is motiválni őket abban, hogy továbbtanulási céljaik között szerepeljen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Altiszti Akadémia, azaz tanulmányaik befejezése után a Magyar Honvédség keretei között tudjanak majd elhelyezkedni” – mondta az Böjthéné Urbin Eleonóra , akitől megtudtuk azt is, hogy a június 4-én lezárult technikusi vizsga is büszkeséggel tölti el az intézmény dolgozóit, hiszen a vizsgázók az átlagukkal az országos átlag felett teljesítettek.

Balatoni Kitti

