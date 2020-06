Koronavírus - Kormánypártok: a baloldal újra lebukott

2020. június 9. 15:02

A kormánypártok szerint a baloldal újra lebukott, és világosan látszik, semmitől nem riadnak vissza, hogy a járvány elleni hatékony védekezést és a kormányt támadják.

Nacsa Lőrinc keddi online sajtótájékoztatóján felidézte, hogy az MSZP a napokban tett közzé egy videót, amiben egy magát mentőtisztnek mondó nő beszélget Korózs Lajos szocialista képviselővel.



A KDNP frakciószóvivője rámutatott: azóta kiderült, a hölgy nem mentőtiszt, semmilyen egészségügyi nyilvántartásban nem szerepel.



A baloldal tehát attól sem riad vissza, hogy hazugságokat terjesszen - mondta, és emlékeztette arra is: korábban is megtette, emlékezzünk csak a bajai videohamisítási botrányra.



A kormánypártok felszólítják a baloldalt, hogy fejezze be az álhírek terjesztését, mert azok riadalmat kelthetnek a betegek között.

"Mi köszönjük a mentősök helytállását és áldozatos munkáját, és felháborítónak tartjuk, hogy az MSZP hamis videójával a mentősök becsületét rombolja" - fogalmazott a kereszténydemokrata politikus.



MTI