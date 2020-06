Kisvárda-Mezőkövesd: 1-1

2020. június 9. 18:52

A Kisvárda 1-1-es döntetlent játszott a vendég Mezőkövesddel a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójának keddi nyitómérkőzésén.

A harmadik helyen álló borsodiak az újraindulás óta hat találkozójuk egyikén sem győztek, az NB I-ben pedig négy mérkőzés óta nyeretlenek.

NB I, 28. forduló:

Kisvárda-Mezőkövesd FC 1-1 (1-1)



Kisvárda, 832 néző, v.: Bogár



gólszerzők: Viana (22.), illetve Nagy D. (45+3.)



piros lap: Kovácsréti (85.)



sárga lap: Melnyik (73.), Kovácsréti (80., 85.), Lucas (94.), illetve Jurina (10.), Meszhi (44.)

Kisvárda:

Dombó - Melnyik, Ene, Rubus, Protic - Lucas, Karaszjuk - Viana, Cukalasz (Jelena, 87.), Bumba (Kovácsréti, 17.) - Gosztonyi (Sassa, 38.)

Mezőkövesd:



Riabenko - Farkas D., Neszterov (Eperjesi, a szünetben), Karnickij, Silye - Pekár (Cseri, 78.), Nagy D., Meszhi (Besirovic, 54.), Vajda S. - Takács T. (Dragóner, 78.), Jurina (Zivzivadze, 74.)

Jó iramban kezdődött a találkozó, amely eleinte kiegyenlített küzdelmet hozott, de csak a hazai kapusnak kellett nagyot védenie Nagy Dániel lövésénél. A Kisvárda viszont kihasználta első lehetőségét, így a félidő derekán "felavatta" a vendégek NB I-ben most debütáló ukrán hálóőrét. A Kisvárda felbátorodott a vezetéstől, de nem sikerült növelnie az előnyét, a borsodiak pedig a szünet előtt egy gyors ellentámadásból váratlanul egyenlítettek. A bekapott gólnál is jobban megnehezítette a hazai vezetőedző, Bódog Tamás dolgát, hogy két játékosát, Bumbát és Gosztonyit le kellett cserélnie sérülés miatt, ráadásul utóbbi Achilles-ín-szakadást szenvedett.



A folytatás ismét egyenlő erők küzdelmét hozta, így egyik csapat sem tudott komoly lehetőséget kidolgozni. A kötelező egészségügyi ivószünet után valamelyest megélénkült a játék, a Kisvárda pedig közel járt a gólhoz, de Lucas távoli lövése a keresztlécen csattant. A hajrában is a Kovácsréti kiállítása miatt emberhátrányban futballozó Kisvárda dönthette volna el az összecsapást, de a kövesdiek kapusa két szép védéssel mentett pontot csapatának - igaz, az utolsó pillanatban Dombónak is hárítania kellett.

MTI