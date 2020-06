Hadsereg: Megduplázódott a szerződéses katonának jelentkezők száma

A tavalyi évhez képest duplájára emelkedett a szerződéses szolgálatra jelentkezők száma tavasszal. A jelenség elsősorban a koronavírus-járványnak tulajdonítható, a veszélyhelyzet miatt munkájuk elvesztése miatt nehéz helyzetbe került emberek jelentős része mégsem csak átmeneti megoldásként tekint a katonai életpályára.

2019 tavaszán több mint 500 fő jelentkezett szerződéses katonai szolgálatra a toborzó irodákon, idén ugyanebben az időszakban 1212 fő tette le a voksát a szerződéses szolgálati forma mellett. A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet a munkaerőpiacon is éreztette hatását, a munkanélküliségi ráta több éves negatív csúcsra emelkedett. A Magyar Honvédség már a kezdetektől valós alternatívaként szolgált a nehéz helyzetbe kerültek számára – a katonáknak nem kellett és nem kell tartaniuk állásuk elvesztésétől, ráadásul a felvételi rendszert is adaptálták a megváltozott körülményekhez: a bekerülési procedúra könnyebbé és gyorsabbá tétele a magas elvárások csökkenése nélkül valósult meg, így zavartalanul folytatódhatott a civilek honvédségbe áramlása.

Júliustól még több ember számára nyílik meg a lehetőség, hogy megtalálja helyét a honvédségben, megjelent ugyanis egy módosult szolgálati forma is a munkájukat vesztett állampolgárok támogatására. A speciális önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkezők hat hónapos képzésen vesznek részt, ahol korábbi munkatapasztalataikat is kamatoztathatják, ugyanakkor a Honvédség semmilyen akadályt nem gördít azok elé, akik ezután korábbi foglalkozásukhoz szeretnének visszatérni. Ezalatt a hat hónap alatt nemcsak a fizetés biztosított számukra, de a sokoldalú felkészítés révén igazán hasznos tagjaivá válhatnak hosszú távon is a társadalomnak. Természetesen nem titkolt cél, hogy aki a fél év alatt kedvet kap a katonai életpályához, az folytathassa a szolgálatot immár szerződésesként, esetleg műveleti- vagy területvédelmi tartalékosként.



A következő hónapban az ország akár huszonöt helyszínén kezdődhetnek meg az első kiképzések, amelyeket több tájékoztató esemény is megelőz, ahol minden érdeklődő személyesen is informálódhat a feltételekkel kapcsolatban. Emellett a toborzók igyekeznek a média érdeklődését is kielégíteni, a témában több interjú is készült, ahol a leendő tartalékosok számára minden fontos tudnivalót összefoglaltak.

Az új lehetőségek mellett is sokan hosszú távon számolnak a katonai életpálya biztosította lehetőségekkel, ma 203 fő írta alá szerződését és kezdi meg három hetes rövidített alapkiképzését az ország 5 alakulatánál, hogy utána szerződéses katonaként szolgáljon. Csak összehasonlításképpen: tavaly júniusban ez a szám 93 volt.

