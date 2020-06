Pokorni nem kérte, hogy Bajnai utcáját újítsa fel Karácsony

2020. június 10. 11:19

Karácsony Gergely sajtótájékoztatón azt állította, hogy Pokorni Zoltán, a Hegyvidék polgármestere ragaszkodott ahhoz, hogy a Szarvas Gábor út újuljon meg, ahol Bajnai Gordon korábbi kormányfő háza is áll. Igaz, hogy a polgármester elküldött egy hosszú listát, hogy a következő négy évben milyen útszakaszok megújulására kerüljön sor a XII. kerületben. A közepes állapotú Szarvas Gábor út mellé csupán annyi volt indoklásként írva, hogy tervekkel rendelkezik, ezért egyszerű a felújítása.

Karácsony Gergely főpolgármester sajtóértekezleten azt állította, hogy Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármesterének kérésére került be a Szarvas Gábor út az útfelújítási tervek közé. Azzal hárított, hogy Bajnai Gordon volt miniszterelnök – akinek ingatlanja van az utcában – Londonban él. Lapunk azzal szembesítette a főpolgármestert, hogy a Magyar Nemzetnek a XII. kerületi önkormányzat elmondta: ők nem fordultak ilyen kéréssel a főpolgármesterhez, ugyanis két olyan útszakaszuk is van, amelyek gyors felújítást igényelnének.

Karácsony annyit mondott: Pokorni kérésének bizonyítékaként levelet tud mutatni. A Magyar Nemzet újra felkereste a Hegyvidék önkormányzatát, akik megküldték lapunknak a főváros és a hegyvidéki önkormányzat közti levelezést.

– Januárban sok-sok, köztük több balesetveszélyes, illetve rossz állapotban lévő útszakasz felújítására tett javaslatot a főváros négyéves útfelújítási programja kapcsán. Ezek közül az egyik volt az átlagos állapotban lévő, ám a budapesti közút részéről már tervekkel rendelkező Szarvas Gábor út. Javaslatainkat a fővárosi önkormányzat gyakorlatilag teljesen elutasította, egyedül a Szarvas Gábor utat vette be az útfelújítási programjába. Finoman szólva is távol áll tehát a valóságtól az az állítás, miszerint a hegyvidéki önkormányzat kérésére újítják fel csak ezt az egy utat. A listánkban szerepeltek balesetveszélyes utak is, amelyek felújítása sokkal sürgetőbb lenne – reagált lapunknak Karácsony állítására Arató Zsolt, a hegyvidéki önkormányzat sajtófőnöke.

Az önkormányzat megküldte lapunknak Pokorni Zoltán Karácsonynak írt válaszát, amelyben a polgármester felhívja a figyelmet a balesetveszélyes és sürgősen felújítandó Béla király út és Böszörményi út állapotára, és ezeknek a beemelését kéri a felújítási listába.

A Magyar Nemzet korábban megírta: Karácsony Gergely Csepel és a XVI. kerület után a Hegyvidéket is bünteti, a kormánypárti vezetésű kerülettől hárommilliárd forintot vont el a főpolgármester. A XII. kerületben a főváros korábban a Böszörményi út felújítását már megterveztette, míg a Béla király úton felújítás és vízcsőcsere szerepelt a kerület terveiben. A főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés jogkörében eljárva, egy tollvonással vonta vissza a korábbi megállapodásokat, helyette viszont beillesztett egy sürgős felújítást a teljesen átlagos állapotú Szarvas Gábor útra.

