Diktátorként működik Soros lapja, a The New York Times

Nehezen viselik a baloldali The New York Times című lapnál, hogy egyesek nem azt gondolják a világról, amit ők. Most egy republikánus politikus írása miatt kellett a fake news gyártól távoznia a publicisztikai rovat vezetőjének. Soros György lapja azonban nem először keveredett botrányba. Nem csak a The New York Timesnál történtek személyi változások a zavargássorozat miatt, ugyanis a Philadelphia Inquirer című amerikai lap főszerkesztőjének is le kellett mondia egy vitatott főcím miatt.

Vasárnap este robbant a hír, miszerint lemondott a The New York Times publicisztikai rovatának vezetője, James Bennet. Bennet távozásával egyidejűleg leváltották a publicisztikai rovat helyettes vezetőjét, Jim Diaót is, akit hírszerkesztőségi munkára helyeztek át. Az új, megbízott rovatvezető Katie Kingsbury lett. A rovatvezetőnek azért kellett távoznia, mert szerdán megjelentette Tom Cotton, Arkansas állam republikánus szenátora véleménycikkét az Egyesült Államokat megrázó tüntetéssorozatról. A Vessétek be a katonákat (Send In the Troops) című cikkben Cotton amellett foglalt állást, hogy az erőszakos tüntetőkkel szemben keményen kell fellépni, akár a katonák bevetésével is.

A politikus írása dominóhatást váltott ki, Bennet saját publicisztikájában már magyarázkodni kényszerült a publikálás miatt, egy másik írásban pedig fasisztának nevezték Tom Cotton véleménycikkét.

Jól látható tehát, hogy a balliberálisok nehezen viselik a sajátjukkal nem egyező véleményeket.

Nem lehet véletlen, hogy épp egy republikánus politikus írása keltett felháborodást a lapnál, hiszen a demokraták nagy támogatójának, Soros Györgynek is vannak érdekeltségei a The New York Timesban. 2018-ban az amerikai tőzsdespekuláns egyik befektetési ügynöksége, a Soros Fund Management LLC több mint hárommillió dollár értékben vásárolt The New York Times-részvényeket.

A The New York Times háza táján pár hónapon belül ez a második komoly botrány. Néhány hónappal ezelőtt a lap Joe Biden demokrata elnökjelölt szexuális zaklatási vádjairól írt, azonban az exalelnök stábjának nyomására cenzúrához folyamodott. A Fox News ugyanis arról is beszámolt, hogy az exalelnök munkatársai nyomást gyakoroltak a The New York Timesra. A tévécsatorna szerint a lap a Biden-kampány kérésére korrigálta a szexuális zaklatási vádakról szóló cikkét.

Mivel az internet nem felejt kiderül, hogy az eredeti írásban az szerepelt, hogy „A The Times nem talált rendszert Biden úr szexuális magatartásában, azokon kívül az öleléseken, csókokon és fogdosáson kívül, amelyről a nők korábban azt mondták, hogy kellemetlenül érezték magukat tőle”. A frissített cikkben viszont a csókos, ölelős, fogdosós rész már nem olvasható.

A változtatásokat és a törlést Dean Baquet, a lap felelős szerkesztője elismerte. A The New York Times egyébként a cikk tweetjét is törölni kényszerült, ugyanis a leírásban is szerepelt az a mondat, amelyet ki kellett cenzúrázniuk.

Soros György lapja az érzékenyítésből is kiveszi a részét, tavaly nemes egyszerűséggel történelmet hamisítottak.

A fake news gyár ugyanis a szeptember 11-i terrortámadás 18. évfordulója alkalmából közölt cikkében azt írták, repülőgépek okozták az ikertornyok összeomlását.

„18 év telt el azóta, hogy repülőgépek ütköztek a Világkereskedelmi Központ tornyainak. Ma ismét összegyűlnek a családok, hogy meggyászolják azt a több mint kétezer embert, aki életét vesztette”, írták a Twitteren is.

A dolog érdekessége az, hogy muszlim terroristákról viszont egy szó sem esett a cikkben. A „baki” miatt éles kritikákat kapott a lap, a cikket gyorsan el is kellett távolítania. A lap a cikket és Twitter-bejegyzést is módosította. A The New York Times Soros György ellenségét, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt is támadta különböző gusztustalan és antiszemita karikatúrákkal. A politikust többek között kutyaként ábrázolták, akit Donald Trump vezet.

A lap kénytelen volt bocsánatot kérni az antiszemita karikatúráért és törölték is azt.

Nem csak Soros lapjánál történtek változások a zavargássorozat miatt.

Philadelphia Inquirer című amerikai lap főszerkesztője lemondásra kényszerült egy vitatott főcím miatt. Stan Wischnowski Az épületek is számítanak (Buildings Matter, Too) főcímet adta egy építészeti kritikának, amelynek a szerzője a többi között arról írt, hogy a részben a Black Lives Matter (Fekete Életek Számítanak) nevű mozgalom szervezte tüntetéseken megjelenő erőszakos elemek üzleteket gyújtottak fel és épületeket rongáltak meg, közöttük műemlék épületeket is. A vitatott főcím összecsengett a Fekete Életek Számítanak mozgalom elnevezésével, s a szerkesztőség afroamerikai munkatársai tiltakozni kezdtek. Wischnowski húsz évig dolgozott a lapnál, az utolsó napja június 12-én lesz.

