Az MSZP vezetése hagyta jóvá az álmentős videót

2020. június 10. 16:00

Úgy tűnik, hogy az MSZP elnöksége tovább gurítja a felelősség labdáját: miközben a pártvezetés hagyta jóvá a videót, a felvétel előkészítőjét és készítőjét tennék felelőssé.

Tóth Bertalan pártelnök, Molnár Zsolt és Nyakó István hagyta jóvá az MSZP hamis videóját – tudta meg a Hír TV . Ennek ellenére a hamis állításokkal teletűzdelt propagandavideóért a párt a kommunikációs stábot teszi felelőssé. Ezzel kapcsolatban a Hír TV kiemelte, hogy Szakács László, a szocialista párt elnökhelyettese az ATV-ben elmondta: belső vizsgálat indult, de Korózs Lajosnak nem kell lemondania. Szakács úgy fogalmazott, hogy a felelősséget az viseli, aki videót előkészítette és aki elkészítette a felvételt. A propagandavideót egyébként Ujhelyi István MSZP-s európai parlamenti képviselő asszisztense, Szalay Tamás Lajos készítette.

Mint ismert, a magát mentőtisztnek, mentőápolónak kiadó nő történetérő lKorózs Lajos készített egy szabályos propagandafilmet, szomorkás zenei aláfestéssel, a videó végén pedig színesről fekete-fehérre váltottak a képsorok és az MSZP-s Korózs egy égő mécsest helyezett el valahol. Németh Athina korábban a Kossuth-díjas magyar filmrendező, Herskó János lányának adta ki magát. Az MSZP videója miatt azóta büntetőfeljelentést tett az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője korábban az Országgyűlésben is haknizott a kamu mentőápoló történetével. Ma az is kiderült, hogy Németh Athina állítólagos munkahelyén nem is ismerik, ehhez képest a nő korábban azt hazudta, hogy nem akarja elárulni a cég nevét, mert „a kormány megvonná tőlük a támogatást”.

Korózs „mentőápolójáról” sosem hallottak állítólagos munkahelyén

Egy fejléccel ellátott papírral próbálta igazolni Németh Athina, a magát mentőtisztnek kiadó nő, hogy az egyik magán mentőszolgálatnál dolgozik – írja a 24.hu. A lap megkereste az AMS Assistance magán mentőszolgálatot, amelyről Németh azt állította, hogy az ő munkatársuk. – Németh Athina nem dolgozik és nem is dolgozott az AMS Assistance Kft.-nél alkalmazottként vagy a cég megbízásából – közölte a cég. Hozzátették: annyi információnk van róla, hogy egyik volt kollégánknak volt az ismerőse vagy a barátnője.

HírTV