Késelő támadó egy szlovákiai iskolában

TASR

Egy embert megölt, öt másikat - köztük gyerekeket is - megsebesített egy késes támadó az észak-szlovákiai Ruttka (Vrútky) egyik általános iskolájában csütörtökön - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség rendőrségi forrásokra hivatkozva.

A támadás indítéka egyelőre nem ismert. A támadás során - a cas.sk hírportál információi szerint - az iskola igazgatóhelyettese életét vesztette, illetve a támadó az igazgatónőt, két tanárt és két gyereket is megsebesített. A támadót, egy 22 éves túrócszentmártoni (Martin) férfit a helyszínre érkező rendőrök lelőtték.

A sebesülteket a túrócszentmártoni kórházba szállították, állapotukról egyelőre nem érkezett jelentés. Az incidenst követően a szlovák belügyminiszter, az országos rendőrfőkapitány és a pozsonyi törvényhozás elnöke is a helyszínre utazott.

A rendőrséget az egyik ruttkai (Vrútky) alapiskolához riasztották, ahol egy ismeretlen férfi rátámadt az iskola dolgozóira.

A helyszínre érkező rendőröknek fegyverrel kellett fellépniük a támadó ellen, aminek következtében a férfi meghalt.

A helyszínre tart a poszttraumatikus csoport és Milan Lučanský országos rendőrfőkapitány is. Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter is a helyszínre indult - közölte Barbara Túrosová, a belügyminisztérium szóvivője. Boris Kollár (Sme rodina), a parlament elnöke szintén Ruttkára készül, ezt a szóvivője, Michaela Jurcová is megerősítette.

A rendőrség az ellenőrzése alatt tartja a helyszínt.

A tvnoviny.sk információi szerint a férfi egy késsel támadt az igazgatóhelyettesre, aki belehalt az így szerzett sérülésekbe. A portál szerint diákok is megsérültek.

A Nový Čas szerint megsérült az igazgatónő, két tanuló és két tanár is.

A támadó drogok hatása alatt lehetett.

A rendőrség szerint egy 22 éves turócszentmártoni férfi volt a támadó. A tvnoviny.sk szerint az iskola volt tanulójáról lehet szó.

(ujszo.com)