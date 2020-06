USA: Donald Trump rendőrségi reformot célzó elnöki rendeletet készít elő

2020. június 12. 09:37

Donald Trump rendőrségi reformot célzó rendeletet készít elő. Ezt az amerikai elnök csütörtökön a texasi Dallasban, a rendfenntartó erők képviselőivel tartott kerekasztal-beszélgetésen jelentette be.

Kép: yahoo.com

Az elnök visszautasította a rendőrség finanszírozásának csökkentését felvető elképzeléseket, és bejelentette, hogy a készülő elnöki rendelet a szigorúbb szakmai normákra készteti majd a rendőrséget.



"Az elnöki rendelet kidolgozásának végén tartunk" - fogalmazott, de nem tért ki a részletekre. Annyit jegyzett meg, hogy bátorítani fogják olyan kísérleti programok megindítását, amelyek során szociális gondozók is segítik majd a rendőrségi munkát.



"Nem nyírbáljuk meg a rendőrségek költségvetését, más utat választunk: azt fogjuk biztosítani, hogy a rendőreink tökéletes kiképzést kapjanak és megfelelő felszerelésük legyen" - fogalmazott. Hozzáfűzte: az Egyesült Államoknak erősebb rendőrségre van szüksége. "Több energiát és anyagi erőforrást fordítunk majd a rendőrök toborzására, kiképzésére és közösség iránti elkötelezettségére" - hangsúlyozta. Hozzáfűzte, hogy haszontalan fráterek mindenütt vannak, de a rendőrségeken - mint fogalmazott - "nincsenek túl sokan".



Trump kijelentette: együttes erővel kell dolgozni a fanatizmus és az előítéletesség ellen, de szerinte az ország "nem halad előre és a sebek nem gyógyulnak be, ha amerikaiak tízmillióit tévesen rasszistának és fanatikusnak bélyegzik".



Kifejtette, hogy a kormányzat olyan terveket készít elő, amelyek a "biztonság, lehetőségek és méltóság" jegyében kifejezetten a kisebbségi népcsoportokhoz tartozó és színesbőrű vállalkozóknak nyújt anyagi segítséget. Hangsúlyozta azt is, hogy az egészségügyi ellátásban tapasztalható egyenlőtlenségek felszámolására megnövelik a kisebbségi közösségeket ellátó egészségügyi intézményeknek nyújtott szövetségi pénzügyi támogatást is. Csütörtökön Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje is kampányrendezvényen volt, Pennsylvaniában vett részt egy kerekasztal-beszélgetésen. Bírálta Trumpot, és a 2017-es charlottesville-i zavargásokra utalva azt állította, az elnök "úgy döntött, hogy egymás ellen uszít bennünket faji alapon". Biden szerint Donald Trump rasszistákhoz beszél, s az ő szavaiknak ad hitelt. Állítását nem támasztotta alá konkrétumokkal.



Az Egyesült Államokban szinte folyamatosak a tüntetések azóta, hogy május 25-én Minneapolisban rendőri erőszak következtében meghalt az afroamerikai George Floyd. A tiltakozók ugyan elsősorban a rendőri erőszak ellen lépnek fel, de az afroamerikai politikusok a feketék jogainak tiszteletben tartása mellett és az élet számos területén fennmaradt hátrányos megkülönböztetésük ellen is szót emelnek.



Donald Trump eddigi nyilvános állásfoglalásaiban elsősorban a tüntetéseken megnyilvánuló erőszakra és nem a szükséges rendőri reformokra összpontosította a figyelmét.

MTI