Koronavírus - Ismét nő a fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon

2020. június 12. 11:02

Újra nagyobb számban nő a koronavírus-fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban, aminek okát a járványügyi szakemberek a lazuló fegyelemben látják.

Nyugat-Balkán - eea.europa.eu

Szerbiában csütörtökről péntekre 12 031-ről 12 102-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Az Aleksandar Vucic szerb elnök által vezetett Szerb Haladó Párt példáját követve mások is lemondták kampányrendezvényeiket a koronavírus-járvány veszélye miatt, míg az ellenzék inkább a június 21-i általános választások elhalasztását követeli.



Koszovóban egy nap alatt 1298-ról 1326-ra nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Pristinában is megnőtt a fertőzöttek száma. A helyi közegészségügyi intézet vezetője szerint ez azért történt, mert május 4-én feloldották a legtöbb korlátozást, és az emberek tömeges rendezvényeket szerveztek, ahol nem tartották be az elővigyázatossági előírásokat.



Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 3364-ről 3538-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. A pártok közötti egyet nem értés elsimítása érdekében az ország államfője pénteken rendkívüli sajtótájékoztató keretében közli, hogyan döntött a korábban áprilisra tervezett, majd a koronavírus-járvány miatt elhalasztott parlamenti választások új időpontjáról, és azt is elmondja, meghosszabbítják-e újra a vasárnap véget érő szükségállapotot.



Bosznia-Hercegovinában péntekre 2781-ről 2866-ra emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Járványügyi szakértők az elővigyázatossági intézkedések betartására figyelmeztettek, a lazuló fegyelem miatt ugyanis nap mint nap egyre több új fertőzöttet regisztrálnak az országban.



MTI