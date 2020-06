Ciszjordániai annektálás - az arab-izraeli kapcsolat normalizálásának vége?

2020. június 12. 13:01

Juszef al-Otaiba, az Egyesült Arab Emírségek washingtoni nagykövete szerint a ciszjordániai annektálás az arab-izraeli kapcsolatok normalizálásának végét jelentheti, felrúgja Izrael erőfeszítéseit az arab országokkal fenntartott kapcsolatok javítására - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet pénteken.

Juszef al-Otaiba - thenational.ae

A nagykövet egyike volt annak a három arab országbeli nagykövetnek, akik részt vettek januárban Washingtonban Donald Trump amerikai elnök közel-keleti béketervének bemutatásán, amely engedélyezte Izraelnek Ciszjordánia körülbelül 30 százalékának bekebelezését, amit a palesztinok azonnal elutasítottak.



Az arab diplomata figyelmeztetett szokatlan, közvetlenül az izraeli nagyközönséghez eljuttatott videoüzenetében, hogy a július 1-jétől tervezett izraeli lépés felszíthatja az erőszakot, és felélesztheti a szélsőségeseket.



"Szeretnénk hinni benne, hogy Izrael lehetőség, és nem ellenség, hogy tartalmas lehetőségei vannak a melegebb kapcsolatoknak" - jelentette be Juszef al-Otaiba az izraeli újságban közzétett üzenetében.



Az izraeli fennhatóság egyoldalú kiterjesztésének meghirdetése a palesztin földek törvénytelen annektálását jelenti, mely szemben áll a palesztinok önrendelkezési jogáról szóló arab és nemzetközi konszenzussal - hangsúlyozta az Egyesült Arab Emírségek diplomatája.



Al-Otaiba szerint a lépés hatással lesz az egész régióra, elsősorban Jordániára, melynek stabilitása az egész térség, és különösen Izrael számára előnyös.



A diplomata kiemelte, hogy országa fáradhatatlanul támogatja a Közel-Kelet békéjét, elutasítja az erőszakot, s a csendes diplomácia eszközeivel mindent elkövetett a béke ügyének előmozdítására. Felsorolta a hivatalos diplomáciai kapcsolatok hiánya mellett is eddig megtett lépéseket, köztük az izraeli tisztségviselők látogatásait és az izraeli himnusz lejátszását egy dzsúdóversenyen Abu-Dzabiban.



"Az annektálás bizonyosan haladéktalanul megsemmisíti az izraeli törekvéseket a biztonsági, gazdasági és kulturális kapcsolatok javítására az arab világgal és az Egyesült Arab Emírségekkel" - jelentette ki.



"Ez egy hibás, jelentős nagyságrendű provokáció" - fogalmazott a nagykövet. "Ha ebben a helyzetben tovább beszélnek a normalizálásról, akkor hamis reményt ébresztenek a jobb kapcsolatokra az arab világgal" - összegezte a tervbe vett és szavai alapján vízválasztónak tekintett izraeli lépés következményeit.



Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, és a Kék-Fehér párttal kötött koalíciós egyezményben kikötötte, hogy július 1-jétől kiterjeszti az izraeli fennhatóságot mintegy 130, Ciszjordániában 1967 után felépített izraeli településre, valamint a Ciszjordánia területének körülbelül egynegyedét adó Jordán-völgyre.



A bírálók szerint ez a lépés gyakorlatilag lehetetlenné tenné egy életképes palesztin állam létrehozását Izrael mellett, noha a nemzetközi diplomáciában széles körben továbbra is ezt tekintik az izraeli-palesztin viszály egyetlen lehetséges megoldásának.

MTI