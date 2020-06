Hollik: a baloldal folyamatosan támadja a konzultációt

2020. június 12. 13:41

A baloldal folyamatosan támadja a nemzeti konzultációt, pedig az egy fontos demokratikus eszköz - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója egy hangfelvételen, amelyet pénteken küldtek meg az MTI-nek.

Hollik István közölte, a Fidesz-KDNP büszke a nemzeti konzultáció intézményére, hiszen annak segítségével a magyar emberek újra és újra elmondhatják véleményüket az "őket és a nemzetet érintő sorskérdésekről".

A baloldal viszont - fűzte hozzá - folyamatosan támadja a konzultációt, most éppen Szél Bernadett és Hadházy Ákos független országgyűlési képviselők buzdítanak arra, hogy az emberek ne töltsék ki a kérdőívet, hanem azt üresen küldjék el nekik.



"Ez viszont ellentmond a demokrácia lényegének. Ezzel az akcióval Szél Bernadett és Hadházy Ákos - bár a kormányt akarja támadni - valójában a véleménynyilvánítás és a közügyekbe való beleszólás lehetősége ellen lép fel" - fogalmazott a kommunikációs igazgató.



Hozzátette, hogy a "támadásban" nincs semmi újdonság, és a baloldal soha nem kérdezte meg az embereket; akkor sem, amikor elvették a 13. havi nyugdíjat vagy egyhavi bérrel csökkentették az emberek jövedelmét, sem akkor, amikor emelték a rezsi árát és "rászabadították" az országra a devizahiteleket.



"Mi velük szemben továbbra is kiállunk a nemzeti konzultáció mellett, mert fontosnak tartjuk, hogy az emberek elmondhassák véleményüket az őket érintő kérdésekben, ezért továbbra is arra buzdítunk minden magyar embert, hogy töltse ki, és küldje vissza a nemzeti konzultáció íveit a kormány számára" - emelte ki Hollik István.



MTI