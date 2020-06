Hazánk kiemelt jelentőséget tulajdonít az Oroszországgal felépített kapcsolatainak

2020. június 12. 15:18

Orbán Viktor miniszterelnök levélben fejezte ki jókívánságait az Oroszországi Föderáció nemzeti ünnepe, Oroszország napja alkalmából Vlagyimir Putyin államfőnek és Mihail Misusztyin miniszterelnöknek - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke pénteken.

Az orosz államfőnek írt levelében Orbán Viktor kiemelte: "az új koronavírus elleni küzdelem mindannyiunkat nehéz feladatok elé állít, azonban országaink sikeresen védekeztek az elmúlt hónapok során. Az Oroszországi Föderációval felépített kapcsolatoknak kormányom kiemelt jelentőséget tulajdonít. Örömömre szolgál, hogy az utóbbi években rendszeres párbeszéd és sokrétű együttműködés alakult ki közöttünk. Bízom benne, hogy hamarosan személyesen is folytathatjuk kétoldalú kapcsolataink fejlesztését" - írta a magyar miniszterelnök.



Orbán Viktor biztosította Vlagyimir Putyint, hogy Magyarország a jövőben is mindent megtesz a két ország között kialakult jó kapcsolat és az eredményes gazdasági-kereskedelmi, kulturális, tudományos és oktatási együttműködés fejlesztése érdekében.



A magyar kormányfő hasonló tartalmú levelet küldött Mihail Misusztyin miniszterelnöknek is - közölte Havasi Bertalan.

