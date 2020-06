Több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására

2020. június 12. 16:02

Várható időjárás az ország területén szombat estig: pénteken a délnyugati harmadban fátyolfelhők szűrik a napsütést, néhol képződnek csak gomolyok. Ezzel szemben az ország többi részén a több-kevesebb napsütés mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására.



Éjszaka csökken majd a felhőzet, de főleg a Dunától keletre maradhatnak felhősebb körzetek is, így ott továbbra is lehet csapadék.



Szombaton a többórás napsütés mellett kevés fátyol- és sok gomolyfelhő várható. Sokfelé számíthatunk záporra, zivatarra, amelyek között egy-egy hevesebb is lehet. A délnyugati vidékeken némileg kisebb a záporeső esélye.



Pénteken a nyugatias, az Észak-Alföldön az északkeleti szél élénkül meg, éjszaka, illetve szombaton jobbára mérsékelt marad a légáramlás. Az intenzívebb zivatarokat helyenként viharos erejű széllökések kísérhetik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 31 fok között valószínű.

MTI