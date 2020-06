Felújítják a gyulai Kálvária-kápolnát

2020. június 12. 17:04

Megújul a gyulai Kálvária-kápolna, amelynek közvetlen környezetét és a mellette lévő, őshonos Kárpát-medencei gyümölcsfafajtákat őrző Tündérkertet is rendbe teszik - hangzott el a helyszínen pénteken tartott sajtótájékoztatón.

Görgényi Ernő (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta, a Vidékfejlesztési program pályázatán 11 millió forintot nyert el a Wenckheim Krisztina Közalapítvány, a forrásból a kápolna cserépfedésének javítását, a vakolat és a lábazat felújítását végzik el, az 1760-ban épült barokk épület hagyományos mészfestést kap.

Gyula polgármestere - visitgyula.hu



A kápolnához vezető, Jézus szenvedéstörténetét bemutató 14 stáció - amelyeket 1996-ban Kiss György művész készített - cserépfedését és fa tartószerkezeteit is kijavítják.



Kovács Péter katolikus plébános hozzátette, a kulturális államtitkárságtól a katolikus egyház is nyert 4,8 millió forintot a kápolna rendbetételére; a forrásból a stációk képeit is restaurálják, azokat ugyanis ismeretlenek korábban megrongálták.



A Gyula délnyugati határában található Kálvária-apsziskápolnát 1760-ban építtette báró Harruckern Ferenc. Az épület egyterű, belépővel nem rendelkezik, barokk faragott faszobrok díszítik.



Kovács Péter elmondta, egész Magyarországon ritka a fából készült, teljes szoborcsoportú Kálvária. A Kálvária-domb közvetlen szomszédságában a Wenckheim Krisztina Közalapítvány egy úgynevezett Tündérkertet működtet.



Pomázi Ferenc kurátor ismertetése szerint az alapítvány elnökségében 2009-ben fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a Kárpát-medence területéről összegyűjtse az őshonos, tájjellegű, régi gyümölcsfajtákat, és ezt önkormányzat is támogatta. 2012-ben telepítettek 160 őshonos gyümölcsfát a kertbe. A gyümölcsösben a fejlesztéssel biztosítják az öntözőszivattyú elektromosenergia-ellátását és fűnyíró traktort is beszereznek.



A Leader-pályázaton elnyert forrásból a terület turisztikai célú fejlesztése, rendbetétele is megtörténik: négyállásos parkolót, kerékpártárolót alakítanak ki, fejlesztik a díszvilágítást. Görgényi Ernő szerint így a terület olyan városi pihenőkertté alakul, amely mind az egyházi, mind a világi látogatók számára vonzó lehet.



A munkálatok a jövő héten kezdődnek, október végén fejeződnek be - közölte Alt Norbert (Fidesz-KDNP) alpolgármester.

MTI