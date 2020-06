Megalakult a Széchenyi István Történelmi Vándorszínház

2020. június 12. 17:39

Megalakult a Széchenyi István Történelmi Vándorszínház, amelynek célja a keresztény értékrend és a történelmi tárgyilagosság közvetítése, valamint a magyar nyelv ápolása lesz - közölte az alapító Gróf Széchenyi Család Alapítvány.

Fazekas István - hirvilag.hu

A Vándorszínház vezetésére a Széchenyi család Fazekas István Jókai-díjas drámaírót, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának adjunktusát kérte fel - áll az alapítók MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint Széchenyi Tímeát, a Gróf Széchenyi Alapítvány kuratóriumának elnökét idézik, a Széchenyi család régóta fontolgatja egy olyan színtársulat létrehozását, amelyik akár a Kárpát-medence legkisebb magyar lélekszámú településeire, illetve a színpaddal rendelkező középiskolákba is elviheti azokat a kamaradarabokat, amelyek Jézus Krisztus követésének példázatait, vagy a magyar történelem sorsfordító pillanatait tárják a nézők elé.



A Vándorszínház keretében a hangjáték műfaját is szeretnék megújítani.



A közleményben Fazekas Istvánt is idézik, aki arról tájékoztatott, hogy a Vándorszínház az Árva Bethlen Kata, a Tony, a Pilátus éjszakája, a Zrínyi Ilona és A pillanat érkezése című színdarabot tervezi műsorra tűzni, valamint Esztergályos Cecília Meddig vagyok? című önálló szerzői estjét. Az előadásokat meghívásos alapon és többek között a Déryné program keretében utaztatják majd.



A Széchenyi István Történelmi Vándorszínház nyitott társulás, fenntartó partnerként - az alapítvány jóváhagyásával - bárki csatlakozhat hozzá - áll a közleményben.

MTI