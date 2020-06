BKK: hétfőtől újra fel lehet szállni a járművekre az első ajtón

2020. június 12. 19:13

Hétfőtől újra nyitják az első ajtót a fővárosi buszok és trolik, visszaáll az első ajtós felszállási rend - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint az első ajtós felszállási rend újbóli életbe léptetéséről a járványhelyzet enyhülésével párhuzamosan döntött a BKK a közlekedési szolgáltatócégekkel, tekintettel arra is, hogy a kötelező maszkviselés megfelelő védelmet nyújt a vírus ellen.



A döntés értelmében hétfőtől újra csak az első ajtón lehet felszállni arra a mintegy 220 nappali és éjszakai autóbuszra, trolibuszra, amelyek korábban is az első ajtós felszállási rend szerint üzemeltek. Az érintett járatokra újra csak az első ajtónál, az érvényes bérlet vagy a felszálláskor érvényesített jegy bemutatásával lehet felszállni. Mobiljegy használata esetén a korábbiakhoz hasonlóan a kihelyezett kód beolvasása után a járművezetőnek kell felmutatni a telefon kijelzőjén megjelenő ábrát.



Vasárnapról hétfőre virradóra eltávolítják a járművek első részét lezáró kordonokat is, azaz hétfőtől a buszok, trolik teljes utastere használható lesz, azaz az utasok nagyobb távolságot tudnak tartani egymástól.



A BKK kéri az utazóközönséget, hogy ha az adott járat kihasználtsága engedi, továbbra is ügyeljenek utazás közben a védőtávolság betartására, és a járművezetők védelme érdekében - ha van rá mód - a sofőrfülkétől minél távolabb foglaljanak helyet. Ugyancsak érvényben marad a szabály, amely előírja, hogy a járműveken és a megállókban csak maszkban, vagy orrot és szájat kendővel, sállal eltakarva lehet tartózkodni.



Kitértek arra is, hogy a járművezetők egészségének védelme érdekében egyelőre továbbra sem lehet tőlük a felszálláskor vonaljegyet venni. A jegy-, bérletvásárlás legbiztonságosabb módja jelenleg a közlekedési mobiljegy alkalmazás. Emellett a BKK ajánlja a városszerte található mintegy 370, rendszeresen fertőtlenített jegy- és bérletautomata használatát, vagy ügyfélközpontjainak, jegypénztárainak felkeresését. Vonaljegyet és 10 darabos gyűjtőjegyet a viszonteladó partnereknél is lehet vásárolni - közölte a BKK.



MTI