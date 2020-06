Seattle belvárosát fegyveresek szállták meg, "autonóm zónát" hirdettek

2020. június 12. 19:50

Seattle belvárosát fegyveresek kerítették hatalmukba pénteken, rendőröktől mentes "autonóm zónát" hirdetve.

CHAZ - wsj.com

A hetek óta tartó tüntetések után fegyveresek emeltek barikádokat a rendőrség épülete köré, és arra kényszerítették a rendőrséget, hogy kiürítsék a rendőrőrsöt és a elhagyják az épületet. Csupán néhány rendőrtiszt maradt az épületben.



"Capitol Hill Autonóm Övezet (CHAZ)" írták ki a tüntetők az általuk körülvett területre. A rendőrség épületére sprayjel ráírták: "A nép tulajdona". Több helyen táblákat tettek ki "zsarumentes övezet" és "innen már nem az USA területe" feliratokkal.



Megjelentek a városi tanács afroamerikai tanácsadói testületének (AACAC) képviselői, akik megpróbáltak nyugalomra inteni, de amikor azt mondták az erőszakos tüntetőknek, hogy kisajátították maguknak a Black Lives Matter (Fekete életek számítanak) mozgalom célkitűzéseit, akkor kifütyülték őket.



"A fekete életek számítanak, de vannak fekete életek a rendőrök között is" - nyilatkozta a helyi rádiónak, a KOMO Newsnak a tanácsadó testület az egyik tagja. Victoria Beach, az AACAC elnöke Jenny Durkam demokrata párti polgármestert okolta a kialakult helyzetért, mondván, hogy "megnyitotta az utcákat a zűrzavar számára".



Jenny Durkam és a rendőrség vezetője, Carmen Best elemzők szerint ellentmondásos üzeneteket fogalmaz meg. A polgármester szerint a békés tüntetés az amerikai alkotmányban garantált jog. Sajtóértekezletén Durkam úgy fogalmazott: "annak követelése, hogy jobbá tegyük a társadalmat és igazi egyenlőséget biztosítsunk a színesbőrű közösségeknek, nem terrorizmus, ez hazafiasság". Carmen Best rendőrfőnöknő azt nyilatkozta pénteken, hogy a "Capitol Hill Autonóm Övezet" veszélyes, és leszögezte, hogy ilyen helyzetben a rendőrség még a környéken sem tud megfelelően válaszolni a sürgős hívásokra.

Seattle belvárosának az a része, amelyet a tüntetők megszálltak - foxnews.com



Donald Trump amerikai elnök a Twitteren azt írta, hogy "anarchisták kerítették hatalmukba" a várost. Az elnök még csütörtökön este a Fox televíziónak adott interjújában minősítette "belföldi terroristáknak" az erőszakos, fegyveres tüntetőket és kilátásba helyezte, hogy amennyiben a város vezetőinek nem sikerül helyreállítaniuk a rendet, a szövetségi kormányzat fog fellépni.



Durkam polgármester sajtóértekezleten utasította vissza a kormányzat esetleges beavatkozását, alkotmányellenesnek é törvényellenesnek nevezve azt. Carmen Best rendőrfőnök ugyanakkor az ABC televízió pénteki műsorában többszöri kérdésre sem volt hajlandó elítélni Donald Trump szavait. "Támogatom az alkotmány első kiegészítését (a szólás-, és gyülekezési szabadságról), de ami most történik, nem erről szól" - fogalmazott a rendőrfőnök az ABC-nek adott interjújában.

