Székelyföld: Újjászületett a védőnői tevékenység Csíkszeredában

2020. június 12. 21:53

Hiánypótló szolgáltatás vált elérhetővé Csíkszeredában, ahol az önkormányzat alkalmazásában egy szülésznő kezdte el nemrég védőnői tevékenységét. A járványhelyzet miatt egyelőre csak otthonlátogatásra van lehetősége, de a tervek szerint hamarosan fogadóórákat is tart majd a háziorvosi ügyeleti központban. Szülőknek és kisbabáknak is támaszt nyújt a védőnő. Már elkezdődött az újszülöttek otthoni látogatása Csíkszeredában.

Képünk illusztráció - Haáz Vince

Évek óta dédelgetett álom a védőnői hálózat kiépítése magyarországi mintára Hargita megyében, Csíkszeredában pedig nemrég lehetőség is vált erre. Magyarországon egyébként már több mint száz éve alakult meg a védőnői munkakör a nők támogatásáért és a csecsemőhalandóság csökkentéséért. A védőnő abban támogatja a családokat, hogy a magzat és a gyermek egészségesen fejlődjön.

Egyféle kapocs szerepe van a család és a háziorvos, a család és más intézmények (oktatási vagy önkormányzati) között, mert az egészségügyi mellett lelki és szociális támaszt is nyújt a szülőnek, gyereknek, családnak. Többféle megközelítés A csíkszeredai polgármesteri hivatal szociális igazgatóságának egy hónappal ezelőttig három közösségi egészségügyi asszisztens és egy roma mediátor alkalmazottja volt, akik a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság szakmai irányításával, valamint a háziorvosokkal való együttműködés során végzik tevékenységüket. Ez a fajta szolgáltatás tizenkét éve működik a városban, nemrég pedig kibővült a közösségi hálózat egy szülésznő, Urus Erika alkalmazásával, így a szakmai szolgáltatás még inkább magában foglalja a várandósok követését, valamint a családjukba hazatérő anyák és újszülötteik utángondozását, a csecsemők optimális fejlődésének követését – tudtuk meg a szociális igazgatóság vezetőjétől, Biró Edittől.

Mint mondta, a közösségi hálózaton belül működő védőnői ellátás a szülésznő és a közösségi egészségügyi asszisztens feladatkörébe tartozik, mint egészségügyi fizetésmentes szolgáltatás. A szakmai ellátásban elsődlegesen a hátrányos helyzetben lévő családok érintettek, ahol mediko-szociális területen fokozottabb az egészségügyi követés, de emellett minden olyan család számára is elérhető a szolgáltatás, ahol egy anya szükségét érzi a védőnői tanácsadásnak. Az érintett családokat, ezen belül a gyermekágyasokat, valamint az újszülötteket egy hónapos korukig az otthonlátogatás során lakásaikban látogatják, a várandósok, valamint az egy hónapos és egyéves kor közötti gyerekek pedig a tervek szerint a Tudor lakótelepi ügyeleti központban kereshetik fel a szakembereket. Hétköznaponként nyolcórás munkaprogramnak megfelelően, előre egyeztetett időpont szerint tartják majd a fogadóórákat.

A védőnői tevékenység otthonlátogatási része már működik, a fogadóórákra azonban egyelőre várni kell a koronavírus-világjárvánnyal kapcsolatos korlátozások miatt. Hogyan működik? A szülésznő már több csíkszeredai háziorvosi rendelővel is együttműködik, az első ezek közül Kovács Emőke háziorvos rendelője volt. Tőle tudjuk, hogy a védőnő munkája tulajdonképpen kiegészíti az orvosi ellátást, és máris rengeteg pozitív visszajelzést kaptak a csíkszeredai édesanyáktól. Arra is kitért, hogy a polgármesteri hivatal alkalmazásában álló közösségi asszisztensek már korábban is meglátogatták otthonaikban a kisbabákat, de nagy szükség volt egy szakmaibb szemléletmódra, és a frissen alkalmazott szülésznő pontosan ezt a űrt tudja betölteni, mivel összefogja és képzi is az asszisztenseket.

A védőnő háziorvosi rendelőkkel történő együttműködése abból áll, hogy miután egy kisbabát hazaengednek a kórházból, néhány napon belül a háziorvos meglátogatja és megvizsgálja, majd továbbadja a gyerek adatait a védőnőnek, aki a továbbiakban követni fogja a fejlődését. A védőnőt a 0266–315120-as telefonszámon (belső 115, 116) és a social@szereda.ro címen kereshetik az érdeklődők.

Iszlai Katalin

szekelyhon.ro