2020. június 12. 22:08

A Budapest Honvéd 2-1-es győzelmet aratott a Mezőkövesd otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójának nyitómérkőzésén pénteken.A labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójának pénteki eredménye, további programja és tabellája:

NB I, 29. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 1-2



szombaton:



Ferencvárosi TC-Kisvárda 16.55

Debreceni VSC-Puskás Akadémia FC 19.00

ZTE-Paks 21.05



vasárnap:

Kaposvári Rákóczi FC-Diósgyőri VTK 19.00

MOL Fehérvár FC-Újpest FC 21.05

A tabella:



1. Ferencváros 28 19 7 2 53-23 64 pont

2. MOL Fehérvár FC 28 16 7 5 50-24 55

3. Mezőkövesd Zsóry FC 29 13 7 9 39-27 46

4. Puskás Akadémia FC 28 11 10 7 42-35 43

5. Diósgyőri VTK 28 12 5 11 37-37 41

6. Budapest Honvéd 29 11 8 10 31-36 41

7. Kisvárda Master Good 28 10 5 13 37-39 35

8. Újpest FC 28 10 5 13 35-40 35

9. ZTE FC 28 9 8 11 43-38 35

10. Paksi FC 28 9 6 13 34-44 33

11. Debreceni VSC 28 9 4 15 40-53 31

12. Kaposvári Rákóczi FC 28 3 2 23 21-66 11 - már kiesett

A 30. forduló programja izgalmas összecsapásokat hozhat. A ZTE-nek kemény dió lesz előzőleg a Paks, még a hazai pálya előnye mellett is. Bármi lesz is szombaton az eredmény, a Kisvárdát meg kell vernie. A Honvéd a csetlő-botló Fradi ellen bármilyen eredményt elérhet. A Paks, ha előtte szombaton esetleg győz is a ZTE ellen, akkor sem engedheti meg magának, hogy a Rákóczit meg ne verje. A forduló talán legizgalmasabb mérkőzése lesz a Diósgyőr-Puskás, mert mind a két csapat a dobogóért valemekkora eséllyel küzd. Mind a két stadion gyönyörű, ezért legalább El-selejtezőket kell bennünk játszani - ha a klubok is így gondolják. A Fehérvár odahaza valószínűleg zakót segít a Debrecenre, noha a Kondás Elemér-gárda erőlködni fog a pontokért. Az Újpest bizonnyal győrelemre törekszik a botladozó Mezőkövesd ellen, ám Kuttor Attila minden bizonnyal kitalál valamit, hogy legénységét idegenbeli győzelemre vezesse.



kedd:



Kisvárda-ZTE 19.00



Honvéd-Ferencváros, Új Hidegkuti Nándor Stadion 21.05



szerda:



Paksi FC-Kaposvári Rákóczi FC 16.55



MOL Fehérvár FC-Debreceni VSC 19.00



Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 19.00



Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry FC 21.05



MTI, Gondola