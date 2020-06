Nógrádi: Az Európai Unió egyik alapvető célja a V4-ek megosztása

2020. június 13. 11:09

Az Európai Unió a koronavírus-járvány idején rosszul vizsgázott, hiszen sikeres uniós megoldás nem született sem a járvány megfékezésére, sem a gazdaság megvédésére. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint ugyanez volt igaz a 2008-as pénzügyi válság idején, illetve a migránsválságkor is. Azt is elmondta, az unió egyik alapvető célja a visegrádi négyek megosztása.

Már több mint egymillió munkahelyet sikerült megvédeni Magyarországon, de 2021 is gazdaságvédelmi év lesz. Erről is beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Több szakértő is úgy véli, hogy a nemzetállamok kezelték sikeresen a koronavírus-járvány okozta helyzetet.

Rosszul vizsgázott az Európai Unió

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma reggel című műsorában szombaton elmondta az európai közösség, az Európai Unió a koronavírus-járvány idején rosszul vizsgázott, hiszen sikeres uniós megoldás nem született sem a járvány megfékezésére, sem a gazdaság megvédésére.

Hozzátette, ugyanez volt igaz a 2008-as pénzügyi válság idején, illetve a migránsválságkor is.

Svédország és Nagy-Britannia komoly gondokkal küzd

Kiemelte, jelenleg négy olyan európai állam van, (Nagy-Britannia, Belgium, Hollandia és Svédország), ahol a válság, a vírus nem csengett le, hanem úgy a gazdasági gondok, mint az aktív fertőzöttek száma, folyamatosan emelkedik. Svédországban például a lakosság közel 7,5 százaléka fertőződött meg. Elmondta, az Egyesült Királyság és Svédország ott hibáztak, hogy fontosabbnak tartották a gazdaság megmentését, mint a járvány megfékezését.

Hozzátette, ennek eredményeként most mindkét ország komoly gondokkal küzd.

Kitért arra is, igaz ugyan, hogy az unión belül ahány ország annyiféle tagállam, ennek ellenére az unió vezetőségének meg kellett volna keresnie azt a legkisebb közös pontot, ahol még az országok együtt tudnak működni.

A vírus okozta gondok megosztották Európát

A vírus kapcsán szembekerült Kelet- és Nyugat-, Észak- és Dél-Európa – mondta Nógrádi György. Hozzátette, a „fukar négyek” (Benelux államok, Svédország, Ausztria) nem hajlandók belemenni az Európai Bizottság tervébe, nem hajlandók vállalni, hogy a mediterrán országok helyett a horribilis pénzügyi terheket ők viseljék egészen 2050-ig.

Az unió egyik alapvető célja a V4-ek megosztása

A beszélgetés végén arra is kitért, az unió egyik alapvető célja a visegrádi négyek megosztása, hogy ne legyen egy olyan sikeres V4 szövetség, amely szembe tud szállni a francia politikával, ne legyen egy olyan sikeres szövetség, amely azt tudja mondani, hogy az Olaszországnak adott pénz gyakorlatilag egy feneketlen hordó, a Görögországnak juttatott pénz pedig nem hozott túl sok sikert.

Tehát nyilvánvaló, hogy a nyugat-európai országok attól félnek, hogy a V4-ek egy sokkal sikeresebb szövetséggé, együttműködéssé válnak, mint az Európai Unió. Ezt arra is alapozzák, hogy a sikeres visegrádi négyek adott esetben könnyedén tudják integrálni a balkáni országokat, így egy közel tíz országos szövetség alakulhat ki, amely komoly vetélytársa lehet majd az uniónak.

hirado.hu - M1