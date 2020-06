Zivatarokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek vasárnap is

2020. június 14. 08:58

Vasárnap a késő délelőtti, déli óráktól ismét zivatarok kialakulása várható nagy területi lefedettség mellett. A legtöbb és legintenzívebb zivatarok továbbra is északnyugat-délkelet sávban várhatóak – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

(Forrás: OMSZ)

A zivatarokat felhőszakadás kísérheti, többnyire 20-40 milliméter közötti csapadék eshet, de néhol a 40, 50 milliméter feletti mennyiség sem kizárt.

(Forrás: OMSZ)

Emellett viharos szél is társulhat a csapadékgócokhoz, van esély az említett sávban a károkozó, óránként 90 kilométer feletti szélrohamokra is. Helyenként nagyméretű (2 centinél nagyobb) jégre is lehet számítani.

hirado.hu - met.hu